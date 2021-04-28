Медицина

10:18 28.04.2021

Минздрав призвал медучреждения подключится к eHealth для полноценного запуска е-больничных

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Минздрав призвал медучреждения подключится к eHealth для полноценного запуска е-больничных

Министерство здравоохранения призывает медучреждения обеспечить полную готовность к запуску электронных больничных, сообщил замминистра здравоохранения Ярослав Кучер на пресс-брифинге в Киеве в среду.

"На прошедшей неделе Минздрав обновил данные в разрезе регионов относительно состояния готовности полного перехода медучреждений на электронные больничные и отказа от бумажных бланков. Мы видим общую позитивную динамику, но я хотел бы обратить внимание регионов, где обеспечена частичная готовность, в частности Винницкая, Днепропетровская, Житомирская, Закарпатская, Ивано-Франковская, Львовская, Полтавская, Харьковская, Черкасская, Черниговская области и Киев – призываю медучреждения подключится к системе eHealth в кратчайшие сроки",- сказал он.

Замминистра добавил, что медицинские информационные системы работают над созданием специального функционала для выдачи электронных больничных.

Кроме того, Минздрав отработал и отправил на согласование центральных органов власти приказ о некоторых вопросах формирования и выдачи медицинских заключений о временной нетрудоспособности.

"Мы ожидаем утверждение этого порядка. Он станет последним нормативным документом, который позволит полностью запустить в Украине работу электронных больничных",- сказал Кучер.

Теги: #ehealth #больничные #медреформа #минздрав
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