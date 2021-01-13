Альтернативы продолжению медреформы в Украине нет – замглавы ОПУ

Медицинская реформа в Украине должна быть продолжена, но с учетом вызовов, которые создает пандемия коронавируса, и с обязательными стимулами для медицинских работников, заявила заместитель руководителя Офиса президента Юлия Соколовская.

Как сообщается на сайте главы государства, смыслом медреформы Соколовская назвала то, чтобы в центре всей медицинской системы были интересы пациента, а искусственное противопоставление интересов пациента и врача следует оставить в прошлом.

"У Украины единственный путь - продолжать медицинскую реформу, поскольку только так можно обеспечить действительно качественное оказание медицинских услуг… Невозможно удовлетворить интересы пациента, не уважая интересы врача и медицинского персонала, и наоборот. Система должна функционировать сбалансировано", - отметила Соколовская.

Замруководителя Офиса президента отметила, что внедрение второго этапа медицинской реформы в Украине совпало с эпидемией коронавирусной инфекции, что не позволило полностью реализовать принцип "деньги ходят за пациентом", а также в определенной степени показало необходимость пересмотра количества медицинского персонала, особенно вспомогательного. Также она отметила проявление ряда других проблем, в частности неготовность органов местного самоуправления быть эффективными собственниками учреждений здравоохранения, отсутствие системы госконтроля над качеством оказания медицинских услуг и другие.

"Во время реформы недостаточно внимания было уделено вопросам общественного здоровья, противоэпидемическим мерам и системе предотвращения и борьбы с инфекционными заболеваниями. Все эти факторы нужно исправлять и совершенствовать вместе с необходимостью реагировать на пандемию", - сказала Соколовская, отметив перенаправление ресурсов на перестройку медицинской системы и значительное увеличение ее мощностей.

В связи с этим была сформулирована цель выйти за три года на показатель бюджетных расходов на медицину не менее 5% ВВП, при том, что уже в государственном бюджете на 2021 год этот показатель уже превысил 4%.

Замруководителя Офиса президента также подчеркнула, что важным аспектом реформы должно быть также создание стимулов для того, чтобы украинские врачи и медицинский персонал не покидали страну ради работы за рубежом.

"Мы еще не знаем, какие новые угрозы могут возникнуть и когда, наконец, сможем вернуться к привычной жизни, но точно понятно - у нашего государства не может быть какого-то своего, альтернативного цивилизации пути развития медицины без реформы. Этот процесс требует времени, внимательного анализа каждого шага, исправления ошибок, если они допущены. Однако мы точно продолжаем это движение", - резюмировала Соколовская.