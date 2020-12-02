Медреформа продолжается несмотря на коронавирус – Шмыгаль

Реформа системы здравоохранения продолжается, несмотря на вызовы эпидемии COVID-19, заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

"Несмотря на коронавирус, продолжается реформа медицины. Сейчас сфера здравоохранения становится сильнее, аналогично тому, как крепчала украинская армия, когда начались военные действия на востоке", - сказал он в интервью изданию "Корреспондент".

Шмыгаль выразил уверенность, что "из этого коронакризиса мы выйдем с совсем другой медицинской системой и с другим отношением к врачам".

"Это еще не достижение, но мы на правильном пути. Есть еще ряд небольших побед, но борьба с коронавирусом в медицинской и экономической плоскостях сейчас занимает у нас, наверное, 80% рабочего времени", - сказал он.