Медицина

14:32 07.04.2021

Из-за COVID-19 в 2020 году второй этап медреформы не был реализован в полном объеме - Радуцкий

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Из-за COVID-19 в 2020 году второй этап медреформы не был реализован в полном объеме - Радуцкий

Первый год эпидемии COVID-19 продемонстрировал недоработки, которые были допущены во время планирования реформы системы здравоохранения, но их удалось исправить, считает председатель парламентского комитета здоровья нации, медпомощи и медстрахования Михаил Радуцкий.

"В год, совпавший с COVID-19, мы оказались в ситуации, когда проявилось все, что было не доработано в медреформе: были сложности с финансированием, с ограничениями из-за COVID-19, из-за карантина. С другой стороны, мы исправили в системе те недостатки, которые были", - сказал он в интервью агентству "Интерфакс-Украина".

Радуцкий отметил, что эпидемия показала просчеты финансирования инфекционных больниц, потому что инфекционные больницы не могут финансироваться за пролеченный случай.

"Сегодня этот недостаток был исправлен, и инфекционные стационары через НСЗУ финансируются корректно. Предусматривать такие вещи, пока они не случились, было невозможно", - сказал он.

Радуцкий отметил, что "эпидемию никто не мог предвидеть".

"Я говорю об исправлении ошибок, а не о критике медреформы. Эпидемия раскрыла все эти недостатки, которые усложняли имплементацию медреформы, но, с другой стороны, сейчас у нас есть реальная надежда на то, что второй этап будет завершен и так же, как и первый, принесет пользу системе", - сказал он.

Теги: #радуцкий #медреформа
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