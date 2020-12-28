Медицина

18:23 28.12.2020

Кабмин утвердил концепцию развития электронного здравоохранения

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Кабмин утвердил концепцию развития электронного здравоохранения

Кабинет министров Украины на заседании в понедельник утвердил концепцию развития электронной системы здравоохранения до 2025 года.

"Концепция предусматривает решение существующих проблем и вызовов путем обеспечения выполнения комплексных мер по таким направлениям – нормативно-правовое обеспечение развития электронного здравоохранения, организационное, управленческое и техническое обеспечение развития электронного здравоохранения, ресурсное обеспечение развития электронного здравоохранения, обеспечение качества, безопасности и доступности электронного здравоохранения", - пояснил министр здравоохранения Максим Степанов в ходе заседания правительства.

"Финансирование мер реализации концепции осуществляется за счет и в рамках средств государственного и местных бюджетов, утвержденных на соответствующий год, международной технической финансовой помощи и других, не запрещенных законодательством, источников", - добавил министр.

Теги: #е_здоровье #медреформа #кабмин #степанов #минздрав
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