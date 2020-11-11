Медицина

13:04 11.11.2020

НСЗУ с апреля выплатила клиникам за проведение хирургических операций 7 млрд грн

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НСЗУ с апреля выплатила клиникам за проведение хирургических операций 7 млрд грн

Контракт на проведение хирургических операций с Национальной службой здоровья Украины (НСЗУ) подписали 844 медучреждения, в том числе четыре частные клиники.

Как сообщает НСЗУ, в апреле-октябре НСЗУ выплатила этим заведениям за хирургические услуги более 7 млрд грн в апреле-октябре.

В НСЗУ отмечают, что рекомендация Минздрава запретить плановые операции по всей территории Украины в связи ростом заболеваемости COVID-19 не повлияет на финансирование клиник.

"Учреждения, которые из-за отмены плановых госпитализаций не будут предоставлять медицинскую помощь, все равно будут получать оплату за глобальным бюджетом по договору", - уточнили в НСЗУ.

В Нацслужбе уточняют, что несмотря на отмену плановых госпитализаций в больницах продолжат оказывать медпомощь беременным, роженицам и новорожденным, помощь пациентам с онкологическими заболеваниями, паллиативную помощь, медпомощь в других неотложных и срочных случаях, если из-за их переноса существует значительный риск для жизни или здоровья.

Теги: #нсзу #бюджет #медреформа #операции
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