Медреформа была успешно развернута в апреле-2020, но корректировки со стороны правительства могут повлиять на ее финансовую устойчивость – отчет ЕС

Реформа системы финансирования здравоохранения на уровне вторичной и специализированной помощи была успешно развернута в апреле 2020 года, но корректировки со стороны правительства могут повлиять на ее характер и финансовую устойчивость.

Это следует из ежегодного отчета ЕС о реализации Соглашения об ассоциации Украина-ЕС, обнародованном во вторник в Брюсселе накануне заседания Совета ассоциации Украина-ЕС, которое пройдет 8 декабря.

"Пандемия COVID-19 в сочетании с частой сменой руководства Министерства здравоохранения оказали влияние на реформу в секторе здравоохранения", - указано в отчете.

В документе отмечается, что президент и министр здравоохранения пообещали рассмотреть детали реформы и продлить ее реализацию, временно возобновив субсидирование.

В ЕС считают, что несмотря на то, что центральное закупочное агентство (госпредприятие "Медицинские закупки Украины", МЗУ - ИФ) стало основным оператором закупок медицинских товаров, "создание адекватной нормативной базы для медицинских закупок все еще продолжается".

При этом Минздрав ограничивает независимость МЗУ, агентство участвует в закупке только менее половины предусмотренных в бюджете позиций, к созданию Наблюдательного совета МЗУ Минздрав приступил только в сентябре, подчеркивают в ЕС.

Кроме того, в ЕС отмечают, что реформы в системе общественного здравоохранения не продвинулись, так как соответствующее законодательство еще не доработано.

По мнению авторов отчета, нужно дальше укреплять потенциал Центра общественного здоровья (ЦOЗ) в области эпидемиологического надзора и профилактики заболеваний. При этом отмечается, что реорганизация ЦОЗ была отложена из-за эпидемии COVID-19. Вместе с тем в отчете указано, что в конце сентября 2020 года парламент одобрил закон о безопасности крови, который соответствует директивам ЕС.

"Пандемия COVID-19 в сочетании с частой сменой руководства Министерства здравоохранения оказали влияние на реформу в секторе здравоохранения", - резюмируют в ЕС.