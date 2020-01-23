Медицина

12:28 23.01.2020

Медреформа в Украине в 2020г откроет отрасль для частного капитала – премьер

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Медреформа в Украине в 2020г откроет отрасль для частного капитала – премьер

Правительство Украины в 2020 году намерено осуществить сложные реформы в сфере здравоохранения, которые откроют ее для частного капитала, сообщил премьер-министр Алексей Гончарук на "Украинском завтраке" в Давосе в четверг, организованном Фондом Виктора Пинчука.

"Реформы в сфере здравоохранения впервые дадут возможность частному капиталу зайти в медицинскую сферу, так как впервые государство будет платить за услуги, которые могут предоставлять как государственные, так и частные медучреждения", – сказал он.

Гончарук еще раз призвал инвесторов активнее вкладываться в Украину. "Сегодня лучшее время инвестировать в Украину, это самая привлекательная развивающаяся страна для инвестиций", – заявил премьер, подчеркнув, что новое поколение во власти пытается трансформировать страну настолько быстро, насколько это возможно.

Теги: #гончарук #медреформа
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