Інвестиції

07:42 13.06.2024

Співзасновники Uklon інвестували $200 тис. в українського розробника дронів Buntar Aerospace

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Співзасновники Uklon інвестували $200 тис. в українського розробника дронів Buntar Aerospace

Засновники продуктової IT-компанії Uklon, розробника однойменного сервісу з виклику таксі, Дмитро та Вікторія Дубровські (по 38,46%), Віталій Дятленко та Сергій Смусь (по 11,54%) інвестували $200 тис. в українського виробника розвідувальних дронів і програмного забезпечення для планування розвідувальних місій Buntar Aerospace.

"Ми вирішили підійти до процесу інвестування системно. На початку року було створено інвестфонд із коштів фаундерів, отриманих як дивіденди з прибутку Uklon. Загальний розмір фонду $2 млн. Наша мета - інвестиції в defense-tech стартапи, технології та продукти, які наближають перемогу України. Плануємо проінвестувати у 8-10 проєктів на seed-раунді. Buntar - це наша перша "ластівка"", - написав у своєму фейсбуці Дубровський.

За його словами, команда Uklon спостерігає динамічний розвиток індустрії defense tech і фіксує її вагомий вплив на ситуацію на фронті та економіку країни, а також бачить у ній "величезний інвестиційний потенціал".

"Хочу закликати великі (і середні) бізнеси та фонди долучатися до таких ініціатив та інвестувати в defense tech. Із задоволенням поділимося досвідом", - додав співзасновник компанії.

 

 

 

 

Теги: #uklon #інвестиції

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