ДТЕК у 2024 р. інвестує майже 4 млрд грн у ремонти та відновлення ТЕС після обстрілів

"ДТЕК Енерго" у 2024 році інвестує майже 4 млрд грн у ремонти та відновлення ТЕС, які постраждали внаслідок масованих атак по енергетиці в останні три місяці, повідомляється у пресрелізі компанії з посиланням на публікацію генерального директора "ДТЕК Енерго" Ільдара Салєєва у фейсбуці в середу.

За його словами, через обстріли ворога в енергосистемі втрачено 9,2 ГВт генерувальних потужностей, понад 80% ТЕС ДТЕК пошкоджено або зруйновано.

"Усе це про безпрецедентні реалії та масштаби руйнувань, які російська військова машина завдала по українській цивільній та енергетичній інфраструктурі, передусім – тепловій та гідрогенерації, які балансують енергосистему в піки споживання", - написав Салєєв.

Він зазначив, що наразі компанія сконцентрована на пошуку та залученні всіх можливих ресурсів.

"Передусім мобілізуємо внутрішній ресурс. Цьогоріч інвестуємо у ремонтну кампанію та відновлення на теплоелектростанціях ДТЕК близько 3,9 млрд грн власних коштів. Це відповідає минулорічним вкладенням", - уточнив гендиректор.

Він пояснив, що впоратися з такою масштабною руйнацією самотужки жодна компанія не в змозі, тому Міністерство енергетики України консолідує потребу в обладнанні по всіх компаніях, щоб знайти його на законсервованих станціях за кордоном.

"А поки енергетикам не залишається нічого іншого, окрім як продовжувати "гнути своє". Розбирати завали, відновлювати, знову і знову піднімати станції "з нуля", не озираючись на чергові ракети та дрони над головою", - зазначив Салєєв.

Як нагадали в енергохолдингу, всі ТЕС "ДТЕК Енерго" проходили повну зупинку через масовані російські атаки. Від початку повномасштабного вторгнення ТЕС компанії ворог обстріляв понад 180 разів. Унаслідок цих атак був поранений 51 енергетик, троє загинули.

"ДТЕК Енерго" забезпечує замкнутий цикл виробництва електроенергії з вугілля. Встановлена потужність у тепловій генерації станом на січень 2022 р. становила 13,3 ГВт. У вуглевидобутку створено повний виробничий цикл: видобуток і збагачення вугілля, машинобудування та сервісне обслуговування шахтного обладнання.