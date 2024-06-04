Інвестори зацікавилися відновленням 30 свердловин "Укрнафти" - компанія

ПАТ "Укрнафта" розпочала прийом заявок від інвесторів на відновлення видобутку на 30 ліквідованих свердловинах, повідомив заступник директора компанії Володимир Гришаненко на XI Міжнародній нафтогазовій конференції "Ньюфолк НКЦ".

"План на 2024 рік - розпочати відновлення 30 свердловин шляхом буріння бічних стовбурів. Уже є зацікавлені компанії, які отримали доступ до бази геологічних даних за цими свердловинами", - цитує його пресслужба компанії.

За її даними, інвестор зобов'язується провести роботи з відновлення видобутку - самостійно або шляхом залучення підрядників "під ключ", а "Укрнафта" здійснює операційний контроль.

Інвестор отримує 70% коштів, що генеруються відновленою свердловиною, поки не поверне вкладені інвестиції. Після цього він отримуватиме 50% грошових коштів.

Як повідомлялося, "Укрнафта" в рамках стратегії зі збільшення видобутку розпочала програму ревіталізації - відновлення вже пробурених, але ліквідованих свердловин, які мають перспективу за рахунок застосування сучасних технологій.

Таких свердловин наразі визначено 4222, з них 2100 перебувають у межах спецдозволів "Укрнафти", з яких - 700 у межах контурів запасів, на 30 з них було оголошено конкурс.

"Укрнафта" 2023 року збільшила видобуток нафти з конденсатом на 3% (на 39,9 тис. тонн) порівняно з 2022 роком - до 1 млн 409,9 тис. тонн, газу - на 5,8% (на 60,4 млн куб. м), до 1 млрд 97,4 млн куб. м.

Компанія ставить стратегічною метою до 2027 року подвоїти видобуток нафти та природного газу до 3 млн тонн і 2 млрд куб. м відповідно.

"Укрнафта" - найбільша нафтовидобувна компанія України, є оператором національної мережі АЗС із 537 станцій, з яких діють 456. Компанія реалізує комплексну програму відновлення діяльності та оновлення формату автозаправних станцій своєї мережі. З лютого 2023 року "Укрнафта" випускає власні паливні талони та картки "NAFTAКартка", які реалізовуються юридичним і фізичним особам через ТОВ "Укрнафта-Постач".

Найбільшим акціонером "Укрнафти" є НАК "Нафтогаз України" з часткою 50%+1 акція. 5 листопада 2022 року Ставка верховного головнокомандувача ЗСУ ухвалила рішення передати державі частки корпоративних прав компанії, що належали приватним власникам, якою зараз управляє Міноборони.