Black Iron очікує від Мінекономіки підтримки інвестугоди щодо Шиманівського залізорудпроєкту

Канадська гірничорудна компанія Black Iron Inc. з активами в Україні очікує підтримки переданої до Міністерства економіки інвестиційної угоди щодо Шиманівського залізорудного проєкту в межах державної підтримки проєктів зі значними інвестиціями, так званих інвестнянь.

"Black Iron нещодавно отримала відгук про те, що Мінекономіки наразі розглядає угоду про підтримку інвестицій компанії ("інвестиційну угоду") і загалом її підтримує. Наступні кроки - отримати письмові коментарі до пропонованої інвестугоди від Мінекономіки, доопрацювати текст в обов'язковому документі, який буде надіслано до Кабінету Міністрів України на затвердження та підписання", - констатують у пресрелізі компанії в понеділок.

Зазначається, що Black Iron Inc. розраховує, що ця інвестугода на додачу до пільг із ПДВ та імпортних мит полегшить отримання необхідних прав на відведення земельної ділянки.

У компанії позитивно оцінюють призначення нового міністра оборони України Рустема Умєрова, який раніше працював у Фонді держмайна та опікувався продажем держактивів приватним інвесторам, а до цього працював інвестбанкіром в ASTEM, тому має практичний досвід роботи з міжнародним інвестиційним співтовариством.

У пресрелізі наголошують на зростанні інтересу до продовження реконструкції України в більш екологічно чистий спосіб, зокрема за рахунок виробництва і використання "зеленої сталі". Зазначається, що Black Iron ідеально підходить для випуску залізної руди високої чистоти, необхідної для виробництва сирої сталі, яку виробляють способом прямого відновлення заліза.

Як повідомлялося, Black Iron Inc. продовжує просування Шиманівського залізорудного проєкту, визначивши для себе пріоритетний напрям у вигляді укладення інвестиційної угоди з урядом країни. Основним питанням залишається отримання в користування земельної ділянки, що перебуває у віданні Міністерства оборони. Обговорення з відомством привели до угоди про попередню суму коштів, яку Black Iron матиме виплатити як компенсацію за отримання цієї ділянки землі у своє користування.

Компанія також заявила про розгляд нових потенційних проєктів.

Black Iron у жовтні 2010 року придбала в інвестгрупи EastOne українського бізнесмена Віктора Пінчука кіпрську "дочку" Geo-Alliance Ore East Limited разом з ліцензіями за $13 млн, потім перейменувавши її в BKI Cyprus. Основні активи - 99% у ТОВ "Шиманівське Стіл" і "Зеленівське Стіл" (обидва - Дніпро).

У липні 2013 року після низки проблем із реалізацією проєкту Black Iron Inc. повідомила про угоду з найбільшою українською гірничо-металургійною групою "Метінвест" щодо розвитку своїх залізорудних активів. Metinvest B.V. заплатила Black Iron Inc. $20 млн і придбала 49% у BKI Cyprus. Однак пізніше "Метінвест" вийшов з проєкту.

Шиманівське залізорудне родовище оточене п'ятьма іншими діючими видобувними підприємствами, зокрема залізорудним комплексом ArcelorMittal. Наявна інфраструктура, включно з доступом до електроенергії, залізничних і портових об'єктів, на думку Black Iron, дасть змогу швидко реалізувати проєкт до стадії виробництва.

Згідно з презентацією від травня 2021 року, очікувані капітальні інвестиції в запуск першого етапу оцінюють у $ 452 млн, другого - $ 364 млн. У межах проєкту було передбачено будівництво фабрики з випуску залізорудної сировини преміумкласу із вмістом заліза понад 68% потужністю 4 млн тонн за рік на першому етапі і 8 млн тонн на рік - на другому.