Інвестиції

19:13 07.08.2023

У новий завод будматеріалів на Тернопільщині буде інвестовано EUR15 млн

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Інвестиційний офіс Тернопільської області закрив перший етап угоди про створення нового заводу будматеріалів, обсяг інвестицій - EUR15 млн, повідомляється на офіційній сторінці офісу у фейсбуці.

"Наша команда Інвестиційного офісу Тернопільської області на чолі з керівником Володимиром Василевським закрила перший етап угоди і залучила потужного промислового інвестора в наш регіон. Понад 14 місяців hard work, але вибір інвестора вже остаточний - це Тернопільська область. Лідер ринку. Новітні технології, висока автоматизація та механізація виробництва. EUR15 млн (600 млн грн) прямих капітальних інвестицій у будівництво нового заводу", - повідомляє пресслужба інвестофісу.

Як уточнюється, площа цехів майбутнього заводу - понад 30 тис. кв. м, він створить 150 нових робочих місць.

Як уточнив Володимир Василевський агентству "Інтерфакс-Україна", за умовами угоди про нерозголошення ім'я інвестора буде названо після проходження всіх процедур (проєкт, експертиза, отримання дозволу на початок робіт).

 

Теги: #завод #інвестиції #будматеріали

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