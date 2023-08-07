У новий завод будматеріалів на Тернопільщині буде інвестовано EUR15 млн

Інвестиційний офіс Тернопільської області закрив перший етап угоди про створення нового заводу будматеріалів, обсяг інвестицій - EUR15 млн, повідомляється на офіційній сторінці офісу у фейсбуці.

"Наша команда Інвестиційного офісу Тернопільської області на чолі з керівником Володимиром Василевським закрила перший етап угоди і залучила потужного промислового інвестора в наш регіон. Понад 14 місяців hard work, але вибір інвестора вже остаточний - це Тернопільська область. Лідер ринку. Новітні технології, висока автоматизація та механізація виробництва. EUR15 млн (600 млн грн) прямих капітальних інвестицій у будівництво нового заводу", - повідомляє пресслужба інвестофісу.

Як уточнюється, площа цехів майбутнього заводу - понад 30 тис. кв. м, він створить 150 нових робочих місць.

Як уточнив Володимир Василевський агентству "Інтерфакс-Україна", за умовами угоди про нерозголошення ім'я інвестора буде названо після проходження всіх процедур (проєкт, експертиза, отримання дозволу на початок робіт).