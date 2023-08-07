Інветсгрупа Time завершує будівництво двох заводів у Черкаській області, проводить тендер під проєкт переробки картоплі

Інвестиційна група Time (Черкаська обл.) інвестувала понад 100 млн грн у будівництво заводу з переробки проса на пшоно, а також 180 млн грн - у завод з переробки кукурудзи на крупу та борошно, повідомив агентству "Інтерфакс-Україна" засновник інвестгрупи, ексголова Черкаської ОДА Юрій Ткаченко.

За його словами, Time проводить тендер для реалізації проєкту з переробки картоплі. Усі проєкти буде введено в дію протягом 2023-2024 рр.

"Ми давно визначилися зі своєю стратегією і цілеспрямовано інвестуємо в переробку. Україні доцільно нарощувати розвиток власної переробної промисловості в аграрній галузі - це додана вартість, нові робочі місця та нові ринки збуту", - сказав Ткаченко.

За його словами, кілька років тому правління інвестиційної групи ухвалило рішення про будівництво заводу з переробки кукурудзи на базі ТОВ "Золотоніський бекон" (Черкаська обл.). Планова потужність заводу - 100 тис. тонн кукурудзяних крупи та борошна. На ньому встановлено обладнання турецької компанії TANIS Milling Technologies, на якому працюють провідні переробники Туреччини. Загальний обсяг інвестиції становив 180 млн грн.

Для забезпечення його роботи та зберігання зерна побудовано зерносховище потужністю близько 16 тис. тонн, інвестиції в яке склали 26,88 млн грн.

Продукція цього підприємства призначена для власних потреб інвестгрупи, для реалізації на внутрішньому ринку та для експорту. Завод увійде до трійки найбільших в Україні. Його запуск заплановано на 2024 рік.

"Золотоніський бекон" також виступив засновником нового сучасного, екологічного та найпотужнішого в Україні підприємства з переробки проса на пшоно ТОВ "Грунвег". Загальна сума інвестицій у його будівництво становила 100 млн грн. У проєкті використано 80% обладнання, виготовленого вітчизняними виробниками, зокрема ТОВ "Сокіл" (Харків), OLIS (Одеса), ТОВ "Хорольський механічний завод" (Полтава). Решту поставив провідний світовий виробник обладнання для переробки Buhler.

При цьому Ткаченко подякував харківському "Соколу", який "виробляв для нас обладнання, перебуваючи під постійними обстрілами". "Ми вражені, дуже задоволені і вдячні колективу за те, що він зміг виконати замовлення в таких важких умовах ще й вчасно", - сказав він.

Ткаченко також повідомив, що на одному з підприємств інвестгрупи Time - ТОВ "Воля" - представники USAID завершують аудит. Овочевий підрозділ інвестгрупи став одним із переможців у грантовій програмі з розвитку доопрацювання та переробки картоплі. "Воля" має намір встановити лінію з чищення, бланшування та вакуумування картоплі.

"Проєкт цікавий. Фінансуватиметься за принципом 50:50. Наразі проводимо тендер із пошуку постачальників обладнання та самої технології виробництва такого продукту", - зазначив засновник інвестгрупи Time.

У 2023 році, за словами Ткаченка, інвестгрупа зосередилася на розвитку напряму із овочівництва. Він і раніше функціонував на базі "Волі", але тепер до виробництва картоплі, яку щорічно закладають на зберігання понад 12 тис. тонн, буряків - 1,5 тис. тонн, моркви - 1 тис. тонн, додано вирощування цибулі, капусти та кавунів. У планах - вирощування часнику.

Як повідомив засновник інвестгрупи, такими проєктами Time не обмежиться і має намір зайти в сегмент переробки овочів, м'яса і зернових.

Ткаченко розглядає перспективу співпраці з першою леді України Оленою Зеленською в її проєкті будівництва фабрик-кухонь із виробництва дитячого харчування та наразі шукає варіанти переробки саме для такого сегмента - очищені, приготовані, нарізані та розфасовані овочі.

Інвестгрупа Time зареєстрована 2021 року. Її аграрний напрям охоплює земельний банк у 10 тис. га, на яких працюють ТОВ "Золотоніський бекон" (понад 40 тис. голів стада свиней і понад 2,5 тис. голів дійного стада корів), ТОВ "Воля" (спеціалізується на вирощуванні картоплі та овочів відкритого ґрунту), ТОВ "Золотоніські сади" (інтенсивне садівництво). Група володіє свинокормовим цехом продуктивністю 8 тис. тонн/рік, картоплесховищем на 12 тис. тонн, зерносховищем на 16 тис. тонн.

Інтереси групи поширюються на медичний і торговий бізнеси.

Бенефіціарами групи є брати Юрій і Радистал Ткаченки, а також брати Фрунзе і Андранік Каразряни, кожному з яких належить по 25% акцій групи.