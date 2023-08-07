Інвестиції

11:02 07.08.2023

Бізнес-школа KSE запускає інноваційні інкубатор і акселератор і подумує про інвестфонд

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Бізнес-школа KSE запускає інноваційні інкубатор і акселератор і подумує про інвестфонд

Бізнес-школа Київської школи економіки (KSE) з вересня цього року планує запустити інкубатор і акселератор для стартапів з іноземними партнерами, а також готується до створення в майбутньому інвестиційного фонду, повідомив президент KSE Тимофій Милованов.

"Бізнес-школа сьогодні запустила інноваційний трек і з вересня робитиме повний цикл інкубації та акселерації з іноземними партнерами, вже тривають попередні розмови з партнерами та структурування з юристами про створення інвестиційного фонду при бізнес-школі", - написав він у фейсбуці.

Коментуючи розвиток самої KSE за останні сім років, Милованов зазначив, що вдалося виконати перший стратегічний цикл - від магістерської програми до університету за бакалавратом.

"Зараз ми в другому циклі: від маленького економічного університету до середнього університету з широким набором спеціальностей", - зазначив президент.

Він повідомив, що KSE, зокрема, хоче відкрити наступного року інженерний бакалаврат.

Милованов уточнив, що якщо сім років тому кількість випускників KSE не перевищувала 20, то сьогодні кількість вступників уже становить понад тисячу.

Водночас президент KSE уточнив агентству "Інтерфакс-Україна", що для розвитку університету потрібен кампус і донори.

Він також відзначив діяльність благодійного фонду KSE Foundation, який під керівництвом Світлани Денисенко зміг зібрати з початку повномасштабної російської агресії понад $70 млн.

Милованов також відзначив роботу аналітичного KSE Institute під керівництвом Наталії Шаповал, кількість аналітиків у якому зросла з чотирьох до 60-100 із бюджетом понад $5 млн і цитуванням у провідних світових ЗМІ.

Теги: #розвиток #kse #проєкт

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