Інвестиції

06:27 14.12.2022

Україна готова відкривати інфраструктуру для приватних інвестицій

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Україна готова відкривати інфраструктуру для приватних інвестицій

Україна крім традиційних сфер для приватних інвестицій, таких як, наприклад, енергетика, агробізнес та IT, пропонує новий напрям – інфраструктуру, яка до останнього часу була переважно державною, повідомив заступник голови Офісу президента (ОП) Ростислав Шурма.

"Готові відкриватись приватному бізнесу в інфраструктурі: аеропорти, дороги, порти, мости, залізниця", - сказав він на двосторонній бізнес-конференції зі стійкості та реконструкції України в Парижі.

За його словами, традиційно інтерес для інвесторів має представляти українська енергетика завдяки розвиненим мережам, чудовому потенціалу для сонячних та вітряних енергопотужностей. Шурма зазначив, що лише в цю галузь Україна сподівається залучити $100-150 млрд інвестицій.

Щодо агробізнесу він наголосив на орієнтації на підвищення рівня переробки, зокрема молока і м'яса, з подальшим продажем продукції в Європі.

Заступник голови ОП додав, що цікавою для інвесторів має стати також українська промисловість, оскільки зросли геополітичні ризики постачання продукції з Китаю, а Covid показав також ризики дальньої логістики, тоді як Україна – "у 72 годинах".

Він нагадав і про український IT-сектор, який швидко розвивався в Україні завдяки освітній системі та має високий потенціал для ще більшої інтеграції з Європою.

Шурма зазначив, що уряд України зараз активно працює над створенням інфраструктури залучення приватного капіталу, зокрема, з BlackRock, Morgan Stanley, Citi, щоб він зміг піти відразу за пільговим державним капіталом для відновлення країни.

"Довіру та прозорість ми забезпечимо - це наш фокус, наше домашнє завдання", - наголосив заступник голови ОП.

 

 

Теги: #інвестиції #інфраструктура

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