Голови "Нафтогазу" та Halliburton обговорили стратегічну співпрацю та залучення інвесторів в Україну

Голова НАК "Нафтогаз України" Олексій Чернишов та президент американської нафтосервісної Halliburton Джо Рейні обговорили стратегічну співпрацю, а також залучення нових інвесторів та партнерів для спільної розробки та експлуатації родовищ в Україні.

"Його особистий візит до Києва – це потужний сигнал для всього ринку та світу, який ми дуже цінуємо. Попри війну, ми маємо дивитись у майбутнє та розвивати наше стратегічне співробітництво", - написав голова "Нафтогазу" у своєму фейсбуці.

За його словами, президент Halliburton запевнив його у потужній та послідовній підтримці України з боку компанії.

"Окрема вдячність нашим партнерам за те, що вони зупинили свою діяльність в РФ, не дивлячись на значні фінансові втрати. Разом переможемо!" – додав Чернишов.

Як повідомлялося, про згортання бізнесу в Росії Halliburton заявила у березні 2022 року. У липні повідомлялося, що Halliburton у другому кварталі списала $344 млн у результаті згортання бізнесу в цій країні, а у вересні нафтосервісна компанія оголосила про закриття угоди з продажу свого російського підрозділу місцевій управлінській команді.