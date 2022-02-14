Інвестиції

19:11 14.02.2022

ЄБРР продовжує співпрацю з Харковом та розглядає нові проєкти

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ЄБРР продовжує співпрацю з Харковом та розглядає нові проєкти

Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР) має намір продовжити співпрацю з Харковом щодо вже наявних проєктів, зокрема щодо будівництва нових станцій метро.

"Незважаючи на геополітичні складнощі, партнерство ЄБРР і Харкова триває. Цього року маємо розпочати будівництво метро. Плануватимемо робочий візит для обговорення результатів, коли буде завершено чергову стадію тендера. Орієнтовно – у березні-квітні", - наводить слова асоційованого директора, старшого банкіра Департаменту сталої інфраструктури ЄБРР в Україні Дениса Гайового пресслужба Харківської міськради.

За його словами, ЄБРР розглядає нові проєкти у Харкові, зокрема модернізацію систем поводження з ТПВ, громадського транспорту тощо.

Гайовий також наголосив, що банк не планує згортати чи обмежувати діяльність в Україні. Нинішній обсяг інвестицій має становити щонайменше 1 млрд євро, як і останніми роками.

"ЄБРР підтримує Україну та українські міста як генератори розвитку", - сказав Гайовий.

Теги: #харків #єбрр
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