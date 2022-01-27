Інвестиції

19:19 27.01.2022

Глобальні інвестиції в енергоперехід зросли на 27% у 2021 році

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Глобальні інвестиції в енергоперехід зросли на 27% у 2021 році

Світові інвестиції в енергетичний перехід у 2021 році зросли на 27% порівняно з 2020 роком, сягнувши нового рекордного максимуму $755 млрд.

Про це пише GreenDeal з посиланням на звіт Energy Transition Investment Trends 2022, який щороку готує аналітичний центр агентства Bloomberg – Bloomberg NEF.

Аналітики відзначають зростання глобальних інвестицій у таких напрямах, як відновлювані джерела енергії (ВДЕ), системи зберігання енергії, електромобільність, воднева енергетика, електроопалення, атомна енергетика та стійкі матеріали.

Водночас у сфері уловлювання та зберігання СО2 (CCS) було зафіксовано падіння припливу інвестиції за минулий рік, незважаючи на "значну кількість нових заявлених проєктів" за підсумками року.

Згідно зі звітом, глобальні інвестиції у ВДЕ, які охоплюють найбільшу частку сукупних інвестицій в енергоперехід, у 2021 році зросли на 6,5%, встановивши новий рекорд у $366 млрд.

У BloombergNEF також відзначають динамічне зростання світових інвестицій в електромобільність.

"Електромобільність, що включає витрати на електромобілі та супутню інфраструктуру, стала другим за величиною сектором за припливом інвестицій ($273 млрд). На тлі різкого зростання обсягів продажу електромобілів у 2021 році цей сектор (інвестиції в нього – ІФ) зріс із шаленою швидкістю – на 77% 2021 року, а 2022-го він може обігнати ВДЕ у доларовому виразі (за обсягом інвестицій – ІФ)", - наголошується у звіті.

Водночас інвестиції в проєкти, пов'язані з водневою енергетикою, стійкими матеріалами та CCS, аналітики оцінюють на рівні $24 млрд.

У звіті наголошується, що майже половина залучених інвестицій припадає на Азійсько-Тихоокеанський регіон ($368 млрд), де водночас спостерігається їхній найбільший приріст (+38%).

Країни Європи, Близького Сходу та Африки в 2021 році вклали у "зелений" перехід близько $236 млрд (+16%), тоді як країни Південної та Північної Америки – $150 млрд (+21%).

Серед країн-лідерів за обсягами інвестицій у світовий енергоперехід аналітики виділяють Китай ($266 млрд), США ($114 млрд) та країни-члени ЄС ($154 млрд).

Теги: #інвестиції #світ #енергоперехід
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