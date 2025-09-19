Інтерфакс-Україна
Інвестиції
19:13 19.09.2025

Інвестиції $100 млн були оголошені на саміті Defense Tech Valley 2025 у Львові

2 хв читати
Інвестиції $100 млн були оголошені на саміті Defense Tech Valley 2025 у Львові
Фото: https://t.me/zedigital

Український defense tech залучить понад $100 млн від іноземних інвесторів в оборонні технології, такий основний результат проведеного у Львові саміту Defense Tech Valley 2025 назвав перший віцепремʼєр – міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

"Оголосили про понад $100 мільйонів інвестицій в український defense tech. Це унікальна можливість для України та потужний сигнал для всього світу: наші технології цінують і вірять у їхній потенціал", - написав він в телеграм-каналі у п’ятницю.

За його словами, на саміті були присутні 5 тис. учасників, 1,5 тис. іноземних гостей з 50 країн.

Федоров уточнив, що NUNC Capital (Нідерланди) надасть EUR20 млн на створення масштабування оборонних компаній в Україні, а фонд Verne Capital (Німеччина) інвестує EUR25 млн в українські оборонні інновації. Крім того, фонд Varangians (Швеція) оголосив про інвестування в Україну та вже закрив першу угоду, а Oedipus INC незабаром оголосять про співпрацю з українським defense tech.

Нарешті український стартап Swarmer, що розробляє технологію "рою дронів", залучив $15 млн від американських інвестиційних фондів на чолі з Broadband Capital Investments, завершив перерахунок заявлених $100 млн інвестицій перший віцепремʼєр.

Він також наголосив, що середній розмір інвестицій в українські компанії зріс з 300 тис. до $1 млн.

"Brave1, як найбільший ангельський інвестор в українських defense tech, також продовжить підтримувати українські компанії та розвивати екосистему оборонних інновацій", – зазначив Федоров.

Як повідомлялося, радник президента України зі стратегічних питань Олександр Камишін на конференції YES в Києві минулого тижня висловив впевненість, що з української оборонної промисловості вийде понад 10 єдинорогів (капіталізація більше $1 млрд), а ще понад 100 компаній з України матимуть вартістю понад $100 млрд.

 

Теги: #львів #інвестиції #tech #defense

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

19:05 18.09.2025
Трамп і Стармер підписали угоду про інвестиції у сфері науки та технологій

Трамп і Стармер підписали угоду про інвестиції у сфері науки та технологій

14:56 18.09.2025
Apartel resorts шукає ділянку під п’ятизірковий готель у центрі Львова

Apartel resorts шукає ділянку під п’ятизірковий готель у центрі Львова

11:33 18.09.2025
Sky Bank акредитував для участі в програмі "єОселя" проєкт "Інтергал-Буду" у Львові

Sky Bank акредитував для участі в програмі "єОселя" проєкт "Інтергал-Буду" у Львові

11:30 18.09.2025
ЄБРР може виділити банку "Львів" гривневий кредит EUR40 млн та гарантії на EUR31,5 млн

ЄБРР може виділити банку "Львів" гривневий кредит EUR40 млн та гарантії на EUR31,5 млн

17:35 17.09.2025
Американсько-український інвестфонд планує розпочати прийом інвестпроєктів на розгляд у грудні – глава Мінекономіки

Американсько-український інвестфонд планує розпочати прийом інвестпроєктів на розгляд у грудні – глава Мінекономіки

16:17 17.09.2025
DFC та Україна оголосили початковий капітал Американсько-українського інвестфонду відбудови $150 млн

DFC та Україна оголосили початковий капітал Американсько-українського інвестфонду відбудови $150 млн

15:34 16.09.2025
Експерти з супроводу інвестицій та адвокати об’єдналися в Національну асоціацію лобістів України для просування інвестицій та захисту інтересів бізнесу

Експерти з супроводу інвестицій та адвокати об’єдналися в Національну асоціацію лобістів України для просування інвестицій та захисту інтересів бізнесу

21:42 13.09.2025
Делегація DFC їде в регіони України для пошуку інвестпортфелю Американсько-українського інвестфонду

Делегація DFC їде в регіони України для пошуку інвестпортфелю Американсько-українського інвестфонду

17:18 12.09.2025
Перші черги логістичного парку Peretyn з інвестиціями 1,3 млрд грн будуть введені до кінця року – девелопер

Перші черги логістичного парку Peretyn з інвестиціями 1,3 млрд грн будуть введені до кінця року – девелопер

21:05 11.09.2025
Окупність інвестицій в "Дію" 100-кратна

Окупність інвестицій в "Дію" 100-кратна

ВАЖЛИВЕ

DFC та Україна оголосили початковий капітал Американсько-українського інвестфонду відбудови $150 млн

Інвестиції в Україну потребують безпеки, необхідне довготривале мирне врегулювання – Келлог

Інтерес інвесторів до України є, але він поки що не транслюється в гроші – директорка ЄБА

ЄБРР та ЄІБ планують надати EUR100 млн в Amber Dragon Ukraine Infrastructure fund I

Зеленський і Пісторіус домовилися про додаткові інвестиції у виробництво далекобійної зброї

ОСТАННЄ

Повторну купівлю сертифікатів здійснюють 43% інвесторів фонду S1 REIT

Компанія негабаритних перевезень ТAD планує інвестувати EUR20 млн у збільшення парку техніки для великих вітряків - власник

Єдиний проєктний портфель публічних інвестицій на 2026 р. на 11,4 трлн грн схвалений Стратегічною інвестрадою

Мінекономіки, UkraineInvest та британські партнери уклали меморандум для посилення інвестспроможності України

"Агропродсервіс" інвестував в будівництво заводу продтоварів "Бабуся Маруся" 45 млн грн

"Київстар " інвестував понад 3,2 млрд грн у резервне живлення та забезпечив генераторами більше 25% мережі

Данило Гетманцев вважає, що Україна потрапить до ТОП-5 експортерів озброєнь, якщо парламент прийме режим «Defence City»

Дансько-українська компанія Dropla Tech залучила EUR2,4 млн на розвиток оборонних технологій

"ДТЕК Мережі" у I пів.-2025 інвестував в підвищення надійності електропостачання 2,3 млрд грн

Данило Гетманцев: Найближчим часом запустимо проект з підтримки ОПК – "Defence.City"

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА