Інвестиції $100 млн були оголошені на саміті Defense Tech Valley 2025 у Львові

Фото: https://t.me/zedigital

Український defense tech залучить понад $100 млн від іноземних інвесторів в оборонні технології, такий основний результат проведеного у Львові саміту Defense Tech Valley 2025 назвав перший віцепремʼєр – міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

"Оголосили про понад $100 мільйонів інвестицій в український defense tech. Це унікальна можливість для України та потужний сигнал для всього світу: наші технології цінують і вірять у їхній потенціал", - написав він в телеграм-каналі у п’ятницю.

За його словами, на саміті були присутні 5 тис. учасників, 1,5 тис. іноземних гостей з 50 країн.

Федоров уточнив, що NUNC Capital (Нідерланди) надасть EUR20 млн на створення масштабування оборонних компаній в Україні, а фонд Verne Capital (Німеччина) інвестує EUR25 млн в українські оборонні інновації. Крім того, фонд Varangians (Швеція) оголосив про інвестування в Україну та вже закрив першу угоду, а Oedipus INC незабаром оголосять про співпрацю з українським defense tech.

Нарешті український стартап Swarmer, що розробляє технологію "рою дронів", залучив $15 млн від американських інвестиційних фондів на чолі з Broadband Capital Investments, завершив перерахунок заявлених $100 млн інвестицій перший віцепремʼєр.

Він також наголосив, що середній розмір інвестицій в українські компанії зріс з 300 тис. до $1 млн.

"Brave1, як найбільший ангельський інвестор в українських defense tech, також продовжить підтримувати українські компанії та розвивати екосистему оборонних інновацій", – зазначив Федоров.

Як повідомлялося, радник президента України зі стратегічних питань Олександр Камишін на конференції YES в Києві минулого тижня висловив впевненість, що з української оборонної промисловості вийде понад 10 єдинорогів (капіталізація більше $1 млрд), а ще понад 100 компаній з України матимуть вартістю понад $100 млрд.