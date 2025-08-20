"Київстар " інвестував понад 3,2 млрд грн у резервне живлення та забезпечив генераторами більше 25% мережі

Найбільший український оператор мобільного зв’язку "Київстар" інвестував з 2022 року по сьогодні понад 3,2 млрд грн на закупівлю, встановлення та обслуговування обладнання, яке забезпечує резервне живлення об’єктів телеком мереж, та забезпечив генераторами понад 25% мережі.

Згідно з релізом компанії у середу, системи автономного живлення мобільної мережі було модернізовані за рахунок встановлення 229 тис. нових акумуляторів, що збільшило більш ніж у чотири рази тривалість автономної роботи мережі.

Щодо послуги "Домашній інтернет", то, як заявлено у релізі, з початку повномасштабного вторгнення за рахунок резервування фіксованої мережі забезпечено до 12 год. Її автономної роботи.

Зазначається, що компанія також інвестує в альтернативні джерела енергії, зокрема в Одесі обладнання двох станцій мобільного зв’язку має повністю автономне живлення від сонячної енергії, а у Черкасах тестується гібридна система, що поєднує сонячну та вітрову енергогенерацію.

У "Київстар" наголосили, що планують поширити проєкти щодо альтернативної енергетики й на інші регіони України.

Компанія наразі обслуговує майже 23 млн абонентів мобільного зв’язку та понад 1,1 млн абонентів "Домашнього інтернету" та задекларувала інвестиції у нові телеком технології протягом 2023-2027 рр. в $1 млрд. Портфель цифрових сервісів включає медичну платформу Helsi, платформу кіно та телебачення "Київстар ТБ" та компанію лідера з райдхейлінгу та доставки - Uklon.

Як повідомлялось, "Київстар" за перше півріччя цього року збільшив EBITDA на 39,5% - до 12,85 млрд грн, тоді як його виручка зросла на 36,1% – до 22,58 млрд грн. Капітальні інвестиції компанії у II кварталі 2025 року збільшилися на 72,8% – до 3,93 млрд грн, а за півріччя – на 89,8%, до 6,35 млрд грн.