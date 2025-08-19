Інтерфакс-Україна
Інвестиції
11:21 19.08.2025

Данило Гетманцев вважає, що Україна потрапить до ТОП-5 експортерів, якщо парламент прийме режим "Defence City"

За умови позитивного голосування за спеціальний режим "Defence City" зможемо повністю забезпечувати нашу армію необхідним озброєнням – це гарантія посилення нашого захисту та оборони. Наступним кроком стане входження України до найбільших світових виробників озброєннь і потрапляння до ТОП-5 експортерів зброї.

Про це заявив у телеграм-каналі Голова Комітету ВРУ з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

За його словами, 20 серпня може стати визначним днем для української оборонної промисловості, оскільки парламент у цей день розглядатиме в другому читанні ключові законопроекти про "Defence City".

"Прийняття спеціального режиму "Defence City" для підприємств ОПК дозволить Україні відчутно наростити обсяги виробництва зброї та товарів оборонного призначення. Ідеться, за розрахунками фахівців, про обсяги від 9 до 30 млрд доларів щороку", - заявив Гетманцев.

Парламентарій відзначив плідну співпрацю при доопрацюванні законопроєктів. На його думку, вона стала можливою завдяки об’єднанню зусиль Міноборони, представників профільних асоціацій та виробників.

"У законопроектах максимально враховані узгоджені позиції сторін. Всі сходяться на тому, що це надважлива ініціатива. Сподіваюся на повну підтримку законопроектів в другому читанні. Ми повинні дати всі можливості для посилення української оборони. Це не те питання, яке можна відкладати. Далі механізм буде відпрацьовуватися на практиці, аналізуватимуться результати, за потреби – вдосконалюватимуться інструменти", - зауважив Данило Гетманцев.

Він наголосив на важливості подальшого удосконалення документів з урахуванням реальних результатів.

Теги: #озброєння #інвестиції #defence_city #гетманцев

