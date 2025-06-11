Влада Британії виділить ще 10 млрд фунтів на будівництво житла

Британська влада виділить ще 10 млрд фунтів стерлінгів ($13,49 млрд) на будівництво житла в Англії, заявила міністр фінансів країни Рейчел Рівз.

"Я виділяю додатково 10 млрд фунтів на фінансові інвестиції, зокрема через [позавідомчу структуру] Homes England для доповнення приватного капіталу і будівництва ще тисяч одиниць житла", - наводить її слова Reuters.

Кошти надаються на додаток до анонсованої у вівторок 10-річної програми будівництва доступного житла на 39 млрд фунтів. Річний бюджет у рамках нової програми приблизно вдвічі перевищує річний бюджет попередньої.

Рівз також заявила про пріоритизацію проєктів у галузях охорони здоров'я, оборони та інфраструктури як рушійної сили економічного зростання.