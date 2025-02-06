Інтерфакс-Україна
Інвестиції
21:49 06.02.2025

ЄБРР планує інвестувати щонайменше EUR1,5 млрд в Україну до кінця року и до EUR3 млрд щорічно після війни

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ЄБРР планує інвестувати щонайменше EUR1,5 млрд в Україну до кінця року и до EUR3 млрд щорічно після війни

Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР) планує інвестувати щонайменше EUR1,5 млрд ($1,56 млрд) цього року для підтримки економіки та бізнесу України під час війни, пише Reuters у четвер з посиланням на президента банку Оділь Рено-Бассо.

За її словами, банк зосередиться на приватному секторі України, особливо на енергетиці після неодноразових російських атак на енергомережу та іншу інфраструктуру. "Наш план полягає в тому, щоб продовжувати цей рівень інвестицій. Як мінімум, ми прагнемо отримати 1,5 мільярда євро інвестицій, але якщо ми зможемо зробити більше..., ми це зробимо", - сказала Рено-Бассо журналістам.

Вона також повідомила, що діяльність банку орієнтована на попит, і ЄБРР готовий збільшити свої інвестиції в Україну приблизно до EUR3 млрд на рік після закінчення війни.

Рено-Бассо додала, що енергетичний сектор України був одним із ключових пріоритетів цього року, а також у майбутньому, оскільки проекти з модернізації галузі та розвитку відновлюваної енергетики можуть стати рушієм приватних інвестицій після закінчення війни.

"Є великий потенціал, тому це викличе великий інтерес з боку іноземних інвесторів, і це викличе велику активність у країні – це дійсно стимулюватиме динаміку зростання", – сказала вона.

Як повідомлялося, Рено-Бассо у четвер під час візиту до Києва зустрілася з президентом України Володимиром Зеленським та іншими офіційними особами. Вони обговорили банківську сферу, логістику, а також підтримку українців.

З початку повномасштабного вторгнення ЄБРР виділив Україні EUR6,2 млрд, зокрема, EUR2,4 млрд торік.

 

Теги: #єбрр #інвестиції

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