Привеземо стільки дизельного палива, скільки потрібно – член правління "Укрзалізниці"

Ексклюзивне інтерв'ю члена правління АТ "Укрзалізниця" Володимира Крота інформаційному агентству "Інтерфакс-Україна"

Автор: Дар Грищенко

- Як змінилося середньодобове споживання електроенергії на "Укрзалізниці" із 24 лютого?

- Ми почали економити енергію ще навесні, адже прекрасно розуміли ризики для країни. Нагадаю, що атаки на енергетичну інфраструктуру "Укрзалізниці" почалися ще весною: російські військові обстрілювали наші підстанції під час паливної кризи, щоб збільшити використання дизельного палива.

Заходи енергоефективності були проведені у кожному підрозділі компанії, на кожному підприємстві. Результат: за період з квітня економія електроенергії на експлуатаційні потреби (без врахування тяги поїздів) склала 17,2 мільйони кВт-год, це на 7,9% менше від нормативів. Це об’єм, якого достатньо, щоб півроку щоденно живити електрикою більше 9 тисяч квартир.



- Як обстріли інфраструктури України, що посилились з 11 жовтня, вплинули на роботу "Укрзалізниці"?

- У жовтні, коли енергосистемі України були нанесені значні руйнування, залізничники відгукнулись на заклик влади щодо зменшення енергоспоживання. Ми сконцентрувались на тому, щоб зменшити загальне споживання, а також мінімізувати використання електрики у пікові години. Бо саме це зараз найбільша проблема: споживання у ранкові та вечірні години, коли електроенергією користуються всі.

З 8 до 11 ранку і з 17 до 22 вечора ми робимо все можливе, щоб не навантажувати мережу. У цей час ми мінімізували відправлення вантажних потягів. В електропоїздах працюють спеціальні графіки електроопалення, які відключаються у пікові години і зменшуються при завантаженості потяга менше 50%. У піковий час навіть зменшується кількість зовнішнього освітлення станцій, а також прямо заборонено використання обладнання потужністю вище 10 кВт (компресорні установки, верстати, парогенератори, тощо). Власне, навіть графіки роботи працівників ми переглянули зважаючи на вимоги економії. Результат по всій компанії ми поки не порахували, але, наприклад, регіональна філія "Придніпровська залізниця" в години пікового навантаження споживає на тягу поїздів на 18,4% менше потреби зранку і на 10% ввечері. Таким чином з квітня вони заощадили об’єм, якого достатньо, щоб живити електрикою більше 900 квартир протягом півроку.



– Проєкти з електрифікації ділянок: наскільки актуальні у поточних умовах, ведуться чи ні?

- Нічого не зупинялось, ми продовжуємо електрифікацію, бо це інвестиція на десятки років вперед. Так, у нас зараз скрутний час через війну, і ми розуміємо причини перебоїв з електрикою. Але на перспективу саме електрична тяга найбільш дешевий спосіб забезпечити роботу поїздів, який при цьому ще й найбільш прозорий: використання електрики простіше контролювати.

Саме тому минулого і цього року ми електрифікували більше кілометрів колії, ніж за 10 років до того. Це частина нашої стратегії і ми не збираємось від неї відмовлятись.



- Чи є ризик призупинення частини залізничного сполучення, як вантажного, так і пасажирського, у разі тривалих блекаутів?

- Ризики під час війни є завжди. Ми чудово розуміємо, що готуватись потрібно до найгіршого, і в нас є план "В" та план "С". Я не буду їх розкривати з причин, які нам всі зрозумілі: не будемо робити такого подарунка ворогу. Скажу лише так: з початку війни всі потяги добрались до місць, до яких відправились.

Попередні обстріли енергетичної інфраструктури зупиняли графіки на кілька годин, але ми завжди знаходили резерви. Тому, за будь-якої ситуації, ми будемо працювати за графіком. Якими будуть графіки – побачимо.



- У зв'язку з масовою закупівлею генераторів, чи зріс попит на дизельне паливо, чи справляється УЗ з його закупівлями для себе та інших клієнтів?

- Завдяки активній роботі нашої команди ми цього року отримали унікальне рішення: закуповуємо дизель напряму в виробників в ЄС. Минулого року ми позбулись посередників у закупівлі електроенергії, цього року дизель купується також напряму. І оскільки паливна криза минула, ціна на пальне залежить не від попиту в Україні, а від європейських цін.

Тому тут більш доцільно говорити про тиск на ціну з боку росії, яка намагається шантажувати Європу енергетичною зброєю. Але ми бачимо, що цей шантаж не вдається, і ціни поки що стабільні. Тому тут не бачу потенційних проблем: привеземо стільки, скільки треба і собі, і іншим.



- Чи розглядає компанія альтернативні джерела електроенергії?

- Ми не енергетична компанія, ми надаємо сервіс пасажирам та возимо вантажі. Війна, звісно, накладає свій відбиток. Голова правління Олександр Камишін недавно розповів, як "Укрзалізниця" підключила ціле селище від своєї електромережі. Але на перспективу кожен має займатись своїм: енергетичні компанії генерувати та доставляти електрику, а ми – возити вантажі та доправляти пасажирів за графіком. А відновлювати і ремонтувати мережі краще гуртом, тут у нас повна кооперація з енергетиками.

Тому сьогодні ми концентруємось не на альтернативних, а на аварійних джерелах енергії, які використовуються під час перебоїв з постачанням. Найперше це вокзали, ми вже зараз шукаємо генератори по всьому світу, працюємо з партнерами за кордоном, щоб вокзали були місцем, де завжди можна зарядити засоби зв’язку, зігрітись, випити гарячого чаю. Ми забезпечили це у перші тижні евакуації, зробимо і цієї зими.

Другий пріоритет – наші працівники. Ми намагаємось зробити все можливе, щоб забезпечити робочий процес на наших підрозділах та підприємствах. Щоб потяги працювали за графіком, наші працівники повинні бути на робочому місці завжди. Це важче, це також потребує зусиль та потужних генераторів, але ми впораємось і з цим.

"Залізних людей", як ми називаємо залізничників, не залякали ні робота під обстрілами ні необхідність провести унікальну за своїми масштабами евакуацію. Не залякає і ця терористична атака.