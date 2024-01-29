Інвестор-активіст Bluebell закликає BP відмовитися від зобов'язань у сфері "зеленої" трансформації

Британський хедж-фонд Bluebell Capital Partners закликав BP Plc відмовитися від зобов'язань зі скорочення видобутку нафти і газу, а також від низки інших ключових пунктів стратегії, націленої на "зелену" трансформацію компанії.

Як повідомляє газета Financial Times, Bluebell надіслав звернення голові ради директорів BP Хельге Лунду в жовтні 2023 року, незабаром після купівлі невеликої частки в компанії.

У листі, який опинився в розпорядженні FT, ідеться про те, що із зобов'язанням скоротити видобуток нафти і газу до 2030 року на 25% порівняно з рівнями 2019 року BP відмовляється від вуглеводнів швидше за суспільство загалом, що руйнує акціонерну вартість компанії.

"Ця ірраціональна стратегія, зрозуміло, знизила вартість акцій BP", - наголошується в листі.

BP є єдиною компанією в секторі, яка поставила перед собою жорсткі цілі щодо скорочення видобутку вуглеводнів, пише FT. Стратегію, ініційовану екс-CEO BP Бернардом Луні, позитивно зустріли екологічні організації, але вона не надто переконала інвесторів. BP відстає від конкуруючих Shell, TotalEnergies, Exxon Mobil Corp. і Chevron Corp. за прибутками акціонерів за останні чотири роки.

Спочатку BP під керівництвом Луні поставила за мету скоротити видобуток на 40% до 2030 року, однак у 2023 році знизила планку у відповідь на ситуацію навколо України.

У вересні Луні пішов у відставку після скандалу із приховуванням інформації про минулі стосунки з колегами. У жовтневому листі Bluebell зазначається, що хедж-фонд закликав би до відставки Луні, якби він не пішов сам.

Bluebell ставить під сумнів темпи і масштаби інвестицій BP у такі сегменти, як біопаливо, зарядні станції, поновлювані джерела енергії (ВДЕ) і водневі технології.

Компанії слід скоротити інвестиції в біоенергетику, водневі технології та ВДЕ на $28 млрд, або приблизно на 60% у 2023-2030 рр., вважають у хедж-фонді.

У BP повідомили FT, що вітають "конструктивну взаємодію" з інвесторами і проводили зустрічі з більшістю великих акціонерів, які продовжують підтримувати стратегію компанії.

Нинішній CEO BP Мюррей Окінклосс раніше заявляв, що прихильний реалізації стратегії компанії.

Bluebell не розкриває інформації про те, якою часткою BP він володіє. 2021 року хедж-фонд, який володів невеликою часткою французької Danone, домігся зміни CEO компанії. Того ж року він намагався змусити сировинну групу Glencore виділити вугільний бізнес, але не домігся успіху.