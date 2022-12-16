Фінляндія, Польща, ФРН та країни Балтії домовилися про проєкт водневого коридору

Шість газових операторів із Литви, Фінляндії, Естонії, Латвії, Польщі та Німеччини уклали угоду про співпрацю з розвитку водневої інфраструктури, йдеться у повідомленні литовської Amber Grid (один із учасників проєкту).

Проєкт отримав назву "Північно-Балтійський водневий коридор". Окрім Amber Grid, учасниками угоди стали Gasgrid Finland (Фінляндія), Elering (Естонія), Conexus Baltic Grid (Латвія), Gaz-System (Польща) та Ontras (Німеччина).

Коридором можна буде транспортувати "зелений" водень, вироблений у районі Балтійського моря, для постачання споживачів вздовж усього коридору, а також у Центральній Європі. Крім того, у міру подальшого розвитку водневої інфраструктури навколо Балтійського моря може бути створено потужний ринок водню, йдеться в повідомленні.

У 2023 році на першому етапі розроблення проєкту партнери підготують попереднє техніко-економічне обґрунтування (передТЕО). На основі рекомендацій предТЕО буде ухвалено рішення про продовження розроблення проєкту. Наступні етапи передбачатимуть проєктування та отримання дозволів, будівництво та введення в експлуатацію.

Передбачається, що проєкт дасть змогу зміцнити енергетичну безпеку регіону, знизити залежність від імпортованої викопної енергії і відіграти помітну роль у зниженні вуглецевого сліду домогосподарств і енергоємних галузей промисловості вздовж коридору.

"Протягом декількох років ми працювали над аналізом можливостей водню як заміни природного газу, транспортування енергії, змішування, безпечного передання та ринкового попиту на виробництво, споживання, імпорт або експорт водню. Спільна увага операторів шести країн до реалізації водневого коридору північнобалтійських країн та планування подальшої роботи демонструє єдиний підхід до важливості перетворення енергії та необхідності здійснити його якнайшвидше", - наведено слова генерального директора Amber Grid Нямунаса Бікнюса у повідомленні.

Раніше в грудні інші три країни ЄС – Іспанія, Португалія та Франція домовилися про масштабний проєкт у сфері транспортування водню – водневий трубопровод H2Med. Вартість проєкту становитиме майже 2,5 млрд євро. Очікується, що до 2030 року трубопроводом прокачуватимуть майже 2 млн тонн водню за рік.