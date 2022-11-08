Green Deal

15:48 08.11.2022

TotalEnergies заохочуватиме користувачів за зниження споживання електроенергії цієї зими

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TotalEnergies заохочуватиме користувачів за зниження споживання електроенергії цієї зими

Французька нафтогазова компанія TotalEnergies SE (раніше Total) запропонувала споживачам бонуси за скорочення споживання електроенергії після того, як влада Франції закликала великі компанії підтримати споживачів в умовах зростання цін на енергоресурси.

"У контексті зростання цін на електрику TotalEnergies переглянула тарифи на електроенергію для певних клієнтів, щоб дозволити їм заощадити", - йдеться у пресрелізі компанії.

Зокрема компанія оголосила про запуск програми Conso Bonus, щоб заохотити клієнтів, які зменшать споживання електроенергії не менш ніж на 5% поточної зими порівняно з минулою. Бонус замінює знижки, які раніше поширювалися на пропозиції, пов’язані з регульованою ціною продажу. Клієнтам буде нараховано бонус у розмірі від 30 до 120 євро за зниження споживання на 5-20%. Бонус буде доступним для споживачів, які користуються послугами компанії протягом більш ніж одного року.

Тим часом новим клієнтам, які користуються послугами TotalEnergies менше року, буде виплачено так званий бонус лояльності у розмірі від 20 до 30 євро у квітні 2023 року, залежно від типу їхнього контракту.

Крім того, компанія пропонуватиме тариф Heures Eco зі знижками на вартість електроенергії вдень, коли споживання знижується. При цьому в години пікового навантаження вартість цього тарифного плану буде збільшено. Клієнтам, які обрали цей тариф, буде нарахований бонус у 30 євро за півроку.

Котирування акцій TotalEnergies під час торгів у Парижі у вівторок знижуються на 0,9%.

Теги: #total

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