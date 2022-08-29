Супермаркет "Сільпо" Re Cycling отримав сертифікат BREEAM

Побудований за кредит ЄБРР супермаркет "Сільпо" Re Cycling (с. Софіївська Борщагівка, вул. Київська 1/102) отримав сертифікат зеленого будівництва BREEAM (Building Research Establishment Environmental Assessment Method), повідомили у пресслужбі.

Як зазначено у повідомленні, вимоги BREEAM враховувалися ще під час проєктування та будівництва супермаркету площею 3249 кв. м у 2019-2020 рр., сертифікат отримано 28 лютого 2022 року.

"Отримання сертифіката BREEAM у країні, де немає глибокого розуміння вимог системи сертифікації, може бути складним завданням. iC consulenten в Україні як консультанту зі сталого розвитку пощастило у випадку із Silpo Re Cycling. Ми мали повну підтримку та мотивацію нашого клієнта й були залучені до проєкту ще на стадії концепції, що значною мірою допомогло інтегрувати вимоги BREEAM", - прокоментувала агентству "Інтерфакс-Україна" Ірина Суходуб, фахівець з енергетичного моделювання та зеленої сертифікації будівель компанії iC consulenten в Україні, яка була консультантом щодо сталого розвитку проєкту.

Експерт наголосила, що завдяки досвіду міжнародного партнера CES clean energy solutions GesmbH, який був у проєкті оцінювачем BREEAM, вдалося досягти 50% скорочення первинної енергії та викидів CO2, 54% скорочення водоспоживання порівняно з базовим сценарієм.

Було впроваджено інтегровані заходи щодо стійкості та довгостроковості захисту будівельних елементів, забезпечено покращені умови всередині приміщення для клієнтів і співробітників (ідеться про освітлення, повітрообмін, акустичні характеристики, тепловий контроль, якість питної води тощо); альтернативні види транспорту (велостоянки та зарядні станції для електромобілів) та багато іншого.

"Усі ці особливості проєкту спрямовані на створення більш здорового, приємного, енергоефективного та екологічно чистого середовища для користувачів будівлі", - сказала Суходуб.

У "Сільпо" Re Cycling реалізовано такі "зелені" рішення: геотермальне опалення та кондиціювання; сонячна електростанція на даху (259 тис. кВт-год. щорічно); зовнішнє освітлення від сонячної енергії; холодильні установки без фреону (як холодоагент використовується вуглекислий газ); система рекуперації тепла від холодильного обладнання на підготовку гарячої води; система диспетчеризації та моніторингу. Також на паркінгу супермаркету розташовані шість точок підключення для швидкого заряджання електромобілів; працює станція з прийому вторинної сировини; візки для продуктів виготовлені на 25% із переробленого пластику з рибальських сіток і мотузок; замість паперових цінників – електронні. Об'єкт проходив тестування на герметичність.

Як уточнили агентству "Інтерфакс-Україна" в пресслужбі ритейлера, сонячні панелі, розташовані на даху супермаркету, за минулий рік згенерували понад 220 тис. кВт-год сонячної енергії, що повністю відповідає очікуванням. Найбільш ефективно покрівельна сонячна електростанція працює у період із квітня по вересень.

Як повідомлялося, у травні 2020 року ЄБРР та Fozzy Group підписали довгострокову кредитну угоду про виділення $60 млн для оновлення та розширення продуктових мереж "Сільпо" та "Фора", а також для запуску першого супермаркету в Україні, сертифікованого за стандартами "зеленого" будівництва BREEAM.

Цей кредит також підтримує програма "Центр фінансування та передання кліматичних технологій для пом'якшення та адаптації до кліматичних змін" (FINTECC) через грант Глобального екологічного фонду (ГЕФ) на суму $303,6 тис., спрямований на реалізацію заходів із підвищення енерго- та ресурсоефективності в першому "зеленому" магазині групи.

BREEAM – це британський метод оцінки енергоефективності будівель за принципом "зеленої" сертифікації. В Україні такий сертифікат мають лише дев'ять об'єктів, зокрема ТРЦ FORUM Lviv, також створений із залученням кредиту ЄБРР.

Експерти BREEAM аналізують об'єкт за десятьма головними параметрами. Зокрема, оцінюється енергоефективність будівлі, використання екологічних матеріалів для будівництва, технології управління відходами, вплив будівлі на довкілля, безпека для жителів і відвідувачів, зручність транспортної інфраструктури тощо.

ТОВ "Сільпо-Фуд" створено на початку серпня 2016 року. Станом на серпень 2022 року в мережі працюють 298 супермаркетів.

За даними Opendatabot, засновником ТОВ є ПАТ "Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд "Рітейл Капітал" (100%, Київ), кінцевим бенефіціаром є Володимир Костельман.

Створений у 1997 році Fozzy Group – один із найбільших українських ритейлерів з більше ніж 690 торговельними точками на всій території країни. Компанія розвиває торговельні мережі різних форматів: супермаркети "Сільпо", оптові гіпермаркети Fozzy Cash&Carry, магазини біля дому "Фора", дискаунтери Thrash!, фармацевтичні супермаркети "Біла ромашка", магазини персональної електроніки Ringoo.