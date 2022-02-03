Ділянку літієвих руд “Добра” буде виставлено на конкурс на умовах УРП

Міжвідомча комісія з організації укладення та виконання угод про розподіл продукції (УРП) 1 лютого ухвалила рішення про початок підготовчої процедури до проведення конкурсу на розвідку, видобуток та збагачення літієвої руди на ділянці «Добра» на умовах УРП, повідомили агентству «Інтерфакс-Україна» у Міненерго у четвер, пише Green Deal.

«Було прийнято рішення створити робочу групу, яка готуватиме технічне завдання та рекомендації щодо конкурсних умов. Міжвідомча комісія після погодження ТЗ (технічного завдання – ІФ) та рекомендацій надасть їх на розгляд Кабінету міністрів для погодження та оголошення прозорого конкурсу на вказану ділянку», – зазначили у Міненерго.

Як повідомляє Nadra Info, ініціатором подання заяви про проведення конкурсу є американська інвестиційна компанія Privateer Capital Management LP.

«Попередньо потенційний інвестор звернувся до Кабінету міністрів … листом Секретаріату КМУ від 21.01.2022 до вас (комісії – ІФ) та інших зацікавлених центральних органів було направлено звернення Privateer Capital Management LP щодо проведення конкурсу на укладання угоди про розподіл продукції на ділянці», — цитує видання заступника міністра економіки Олександра Грибана.

За словами секретаря Комісії Миколи Колесника, на момент розробки ТЗ будуть зроблені запити про зацікавленість інших великих світових здобувачів та їх пропозиції до конкурсу. “Це довгий процес”, – сказав Колесник.

Nadra Info також зазначає, що на засіданні Комісії голова Держгеонадр Роман Опімах повідомив, що відомство провело дослідження щодо відповідності ділянки «Добра» умовам ст. 6 закону «Про угоди про розподіл продукції». «Три пункти точно підпадають, два — мабуть, і два не підпадають. Але зазначу, що згідно із законом, якщо ділянка відповідає хоча б одному пункту… цього достатньо», – заявив Опімах.

Як повідомлялося, українське ТОВ «Європейський літій Україна» (раніше «Петро-Консалтинг», Київ) відстоює в суді право на отримання поза конкурсом дозволів на розробку літієвих родовищ «Шевченківське» та ділянки «Добра». Нещодавно українська компанія домовилася про можливу спільну роботу на цьому родовищі з European Lithium (Перт), яка котирується на Австралійській фондовій біржі та займається розробкою літієвого родовища в Австрії. European Lithium вказувала, що дозволи можна отримати як у судовому порядку, та і в процесі публічних аукціонів чи УРП.

Крім того, про інтерес до розробки ділянок «Добра» та «Крута Балка», а також родовища Шевченківського восени минулого року заявив китайський виробник енергетичних матеріалів для літієвих акумуляторів Shenzhen Chengxin Lithium Group Co., Ltd.

На 8 лютого призначено обговорення за участю першого заступника міністра економіки України Дениса Кудіна розблокування потенціалу родовищ літію, в якому також анонсовано участь генерального директора інвесткомпанії Privateer Capital Management Рейгана Реуда та засновника «Західнадрасервіс» Зіновія Козицького, директора ТОВ «Геологічна сервісна компанія ГСК» Олексія Фальковича та старшого партнера юридичної фірми «Астерс»

Кабінет міністрів постановою №80 від 2 лютого цього року фактично розділив Міжвідомчу комісію з УРП на дві частини: міністр енергетики Герман Галущенко залишився співголовою щодо ділянок нафтогазоносних надр, тоді як другим співголовою Комісії стала перший віце-прем’єр – міністр економіки Юлія Свириденко буде керувати іншими корисними копалинами, які можуть видобуватися за умов УРП.