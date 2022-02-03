Обсяг розміщених у світі ESG-облігацій вперше перевищив $1 трлн у 2021р

Обсяг глобального розміщення ESG-облігацій минулого року виріс на 77% і склав $1,036 трлн, вперше в історії перевищивши позначку $1 трлн, повідомляє MarketWatch з посиланням на поки що не опублікований звіт біржового оператора Intercontinental Exchange, пише GreenDeal.

Число розміщень таких бондів збільшилося майже вдвічі до 3,020 тис., йдеться у звіті. При цьому в аналіз не включалися державні облігації.

Активніше за інші ESG-бонди розміщували компанії з Франції, Китаю та Німеччини.