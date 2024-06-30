ЗВЕРНЕНЬ ЩОДО ПОСТРАЖДАЛИХ ІЗ БУДИНКУ В КИЄВІ, НА ЯКИЙ ВПАЛИ УЛАМКИ ЗБИТОЇ РАКЕТИ, ПОКИ ЩО НЕМАЄ - МЕР
ЗВЕРНЕНЬ ЩОДО ПОСТРАЖДАЛИХ ІЗ БУДИНКУ В КИЄВІ, НА ЯКИЙ ВПАЛИ УЛАМКИ ЗБИТОЇ РАКЕТИ, ПОКИ ЩО НЕМАЄ - МЕР
ЗВЕРНЕНЬ ЩОДО ПОСТРАЖДАЛИХ ІЗ БУДИНКУ В КИЄВІ, НА ЯКИЙ ВПАЛИ УЛАМКИ ЗБИТОЇ РАКЕТИ, ПОКИ ЩО НЕМАЄ - МЕР
Зеленський: Найближчими тижнями ми продовжимо комунікацію з партнерами, щоб отримати дозвіл на удари по російських аеродромах
В Оболонському районі Києва в результаті ракетного удару зафіксовано падіння уламків, є пошкодження багатоповерхівки - КМВА
Із будинку в Оболонському районі евакуйовано десять жителів, пожежу балконів на 7 і 8 поверхах ліквідовано
В одному з районів Київської області зафіксовано падіння уламків, є постраждалі та пошкодження - ОВА
Генштаб ЗСУ: На покровському напрямку армія РФ зберігає тиск, тривають бої поблизу Новоолександрівки, Воздвиженки, Євгенівки та Новоселівки Першої
Зеленський: Найближчими тижнями ми продовжимо комунікацію з партнерами, щоб отримати дозвіл на удари по російських аеродромах
В Оболонському районі Києва в результаті ракетного удару зафіксовано падіння уламків, є пошкодження багатоповерхівки - КМВА
В ОБОЛОНСЬКОМУ РАЙОНІ КИЄВА В РЕЗУЛЬТАТІ РАКЕТНОГО УДАРУ ЗАФІКСОВАНО ПАДІННЯ УЛАМКІВ, Є ПОШКОДЖЕННЯ БАГАТОПОВЕРХІВКИ - КМВА
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