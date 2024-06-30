Події

19:59 30.06.2024

ЗВЕРНЕНЬ ЩОДО ПОСТРАЖДАЛИХ ІЗ БУДИНКУ В КИЄВІ, НА ЯКИЙ ВПАЛИ УЛАМКИ ЗБИТОЇ РАКЕТИ, ПОКИ ЩО НЕМАЄ - МЕР

1 хв читати

ЗВЕРНЕНЬ ЩОДО ПОСТРАЖДАЛИХ ІЗ БУДИНКУ В КИЄВІ, НА ЯКИЙ ВПАЛИ УЛАМКИ ЗБИТОЇ РАКЕТИ, ПОКИ ЩО НЕМАЄ - МЕР

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Пожежу в будинку в Оболонському районі локалізовано, двом жінкам надають допомогу - Кличко

Зеленський: Найближчими тижнями ми продовжимо комунікацію з партнерами, щоб отримати дозвіл на удари по російських аеродромах

В Оболонському районі Києва в результаті ракетного удару зафіксовано падіння уламків, є пошкодження багатоповерхівки - КМВА

Україна в НАТО - це безпека і для РФ, упевнений Зеленський

Бажання Путіна вести довгу війну проти України зменшуватиметься - Зеленський

ОСТАННЄ

Із будинку в Оболонському районі евакуйовано десять жителів, пожежу балконів на 7 і 8 поверхах ліквідовано

В одному з районів Київської області зафіксовано падіння уламків, є постраждалі та пошкодження - ОВА

Пожежу в будинку в Оболонському районі локалізовано, двом жінкам надають допомогу - Кличко

Генштаб ЗСУ: На покровському напрямку армія РФ зберігає тиск, тривають бої поблизу Новоолександрівки, Воздвиженки, Євгенівки та Новоселівки Першої

Зеленський: Найближчими тижнями ми продовжимо комунікацію з партнерами, щоб отримати дозвіл на удари по російських аеродромах

В Оболонському районі Києва в результаті ракетного удару зафіксовано падіння уламків, є пошкодження багатоповерхівки - КМВА

В ОБОЛОНСЬКОМУ РАЙОНІ КИЄВА В РЕЗУЛЬТАТІ РАКЕТНОГО УДАРУ ЗАФІКСОВАНО ПАДІННЯ УЛАМКІВ, Є ПОШКОДЖЕННЯ БАГАТОПОВЕРХІВКИ - КМВА

Агресія РФ порушує право громадян України на освіту - декларація G7 Education

Україна в НАТО - це безпека і для РФ, упевнений Зеленський

Недільний удар по Харкову було завдано з території Бєлгородської області ФАБ-500 з УМПК - прокуратура

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА