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13:10 28.06.2024

Президентка Словенії: Україна - це та країна, яка має сама вирішувати, коли і за яких умов вона вестиме переговори з Росією

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Президентка Словенії: Україна - це та країна, яка має сама вирішувати, коли і за яких умов вона вестиме переговори з Росією

Україна є самостійною і суверенною державою, яка має сама вирішувати, коли і за яких умов вести переговори з Росією про припинення війни, заявила президентка Словенії Наташа Пірц Мусар.

"Я дуже радію прогресу на першому Саміті миру в Швейцарії. Словенія брала там участь. І ми всі, хто брав участь у цій конференції, ми розуміємо, що ми захищаємо міжнародне право, що ми захищаємо Статут ООН. І ми погодилися з президентом (Зеленським - ІФ-У) в тому, що немає політика, який не хотів би миру", - заявила вона на пресконференції з президентом України в Києві.

Як наголосила президентка Словенії, "ми всі розуміємо ризики, але Україна - це та країна, яка має вирішувати, коли і за яких умов вона вестиме переговори".

"І тут ми на вашому боці. Словенія надає підтримку і бере участь у зустрічах за сімома пунктами Формули миру. І будемо це продовжувати", - зазначила Пірц Мусар.

Вона також додала, що "Україна захищає не тільки свої права, Україна захищає всі права всіх народів. Ми знаємо, що Російська Федерація була тією країною, яка напала на Україну".

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