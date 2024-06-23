У ХАРКОВІ ЧУТИ ВИБУХИ - ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛИ
У ХАРКОВІ ЧУТИ ВИБУХИ - ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛИ
У ХАРКОВІ ЧУТИ ВИБУХИ - ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛИ
Зеленський: для нас важливо, щоби кожна країна, яка поважає міжнародне право, могла проявити себе в наближенні миру
Зеленський: у нас достатньо рішучості знищувати терористів на їхній території, потрібна така сама рішучість від наших партнерів
Зеленський: для нас важливо, щоби кожна країна, яка поважає міжнародне право, могла проявити себе в наближенні миру
На фронті вже відбулося 71 бойове зіткнення, ворог концентрує зусилля на Покровському напрямку - Генштаб ЗСУ
У Чорному та Азовському морях РФ тримає на бойовому чергуванні чотири ракетоносії "Калібрів" - ВМС ЗСУ
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