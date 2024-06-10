Вивішений у Рижівці Сумської області прапор окупантів був замінований - Генштаб ЗСУ

Російські диверсанти або "ті, кого підкупили окупанти", вивісили на одній із будівель у селі Рижівка Сумської області замінований прапор РФ, який українські сили збили за допомогою дронів, заявив спікер Генерального штабу Збройних сил України Андрій Ковальов.

В ефірі телемарафону Ковальов сказав, що в селі Рижівка Сумської області ситуація контрольована і заяви ворога про те, що нібито там російські війська - не відповідають дійсності.

"Рижівку контролює Україна. Там немає жодних російських військ. Скажу, що вчора на одній із будівель у Рижівці нібито з'явився російський прапор, російська ганчірка. Мало того, що прапор з'явився, він був замінований. І ЗСУ розуміли, що це може бути замінований прапор, що це може бути смертельна провокація від російських диверсантів або когось, кого підкупили окупанти. Тому з використанням дронів, нових технологій було розміновано, було збито цю ганчірку. Більше в Рижівці російської ганчірки немає", - розповів він.

У Генштабі наголосили, що до Рижівки підрозділи російських військ не заходили, за його словами, ця інформація не відповідає дійсності. Він додав, що наразі тривають перевірки.

Крім того, речник пояснив специфіку розташування села Рижівки.

"Насамперед воно розташовується в смузі державного кордону. Навпроти нього російське вже сумнозвісне село Тьоткіно. Від території України Рижівка відокремлена річкою Сейм і лісами. Це дає можливість іноді російським диверсантам оперувати в цьому районі. Але відбуваються активні контрдиверсійні заходи", - сказав Ковальов.

У Генштабі ЗСУ запевнили, що Україна контролює ситуацію на кордоні й приводів для паніки немає.

"Усі заяви і відео росіян, які вони поширюють, стверджуючи, мовляв, це Рижівка, - спроба підірвати спокій громадян, посіяти паніку", - зазначив спікер.

9 червня глава Чечні Рамзан Кадиров заявив про нібито окупацію Рижівки Сумської області військами полку "Ахмат".

Президент України Володимир Зеленський у понеділок уранці заслухав доповідь головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського, за підсумками якої повідомив про те, що в селі Рижівка Сумської області немає присутності російських окупантів, а в самій області Сили оборони України повністю контролюють ситуацію.

Як повідомив Зеленський, у Рижівці "окупант спробував реалізувати там операцію пропагандистського характеру".

"Станом на ранок російський прапор у селі знищено, присутності окупанта немає", - зазначив він.