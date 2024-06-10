Екснардепа Святаша засуджено до 12 років ув'язнення за заклики до зміни меж України та шахрайство

Суд визнав винним і засудив до 12 років позбавлення волі колишнього народного депутата України Дмитра Святаша за заклики до зміни меж території України, легалізацію майна і шахрайство на 2,2 млрд грн.

"За підтримання публічного обвинувачення прокурорами Київської міської прокуратури суд визнав винним народного депутата України IV-VIII скликань. Йому призначено покарання - 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна", - йдеться в повідомленні Офісу генерального прокурора в телеграм-каналі в понеділок.

У повідомленні не зазначено імені екснардепа, але, як стало відомо агентству "Інтерфакс-Україна", йдеться про Святаша.

За інформацією прокуратури, колишній депутат протягом 2022 року розміщував на своїй сторінці в соцмережі "Фейсбук" дописи з наративами про відсутність збройної агресії проти України, законність окупації території, а також заклики до жителів тимчасово окупованих території співпрацювати з ворогом.

"Протягом 2008-2014 років колишній нардеп, будучи бенефіціаром групи підприємств, організував неповернення понад $50 млн раніше отриманого кредиту", - зазначають у відомстві.

У повідомленні уточнюється, що як забезпечення можливості повернення кредитних коштів фігурант передав у заставу банку близько 200 об'єктів нерухомості та корпоративні права.

"Після настання терміну повернення коштів використав завідомо підроблені документи та переоформив майно на інші підконтрольні йому суб'єкти підприємництва, звільнивши у такий спосіб це майно з-під обтяжень", - інформують в Офісі генпрокурора.

Унаслідок таких дій компанії, яка викупила борги банку, було завдано збитків на суму 2,2 млрд грн.