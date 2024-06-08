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14:05 08.06.2024

Міжвідомча нарада щодо ратифікації Римського статуту відбулася в Офісі президента України

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Заступник керівника Офісу президента Ірина Мудра і генеральний прокурор України Андрій Костін провели міжвідомчу нараду щодо ратифікації Римського статуту Міжнародного кримінального суду. На нараді були присутні представники міністерств оборони, юстиції, закордонних і внутрішніх справ, СБУ, ГУР і Нацполіції.

Як повідомляє Офіс президента в суботу, на нараді обговорили необхідність ратифікації Римського статуту задля збільшення зусиль України щодо притягнення до відповідальності російських злочинців, зміцнення дипломатичної позиції Києва, а також виконання євроінтеграційних і двосторонніх домовленостей.

Учасники дійшли згоди щодо відсутності ризиків, пов'язаних із ратифікацією: Україна вже визнала юрисдикцію суду. Також Міжнародний кримінальний суд доповнює національні системи кримінального правосуддя і приймає справи лише тоді, коли національні суди держави не можуть або не хочуть забезпечувати відповідальність за певні злочини.

Теги: #римський_статут

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