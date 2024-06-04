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14:26 04.06.2024

ВР закріпила статус англійської мови як однієї з мов міжнародного спілкування в Україні

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ВР закріпила статус англійської мови як однієї з мов міжнародного спілкування в Україні

Верховна Рада закріпила статус англійської мови як однієї з мов міжнародного спілкування в Україні, повідомив член фракції "Голос" Ярослав Железняк у телеграмі.

За його словами, за законопроєкт №9432 про застосування англійської мови в Україні в цілому проголосували 236 народних депутатів на пленарному засіданні Верховної Ради у вівторок.

Як повідомлялося, згідно із законопроєктом держава забезпечує обов'язкове вивчення англійської мови та сприяє вивченню інших мов міжнародного спілкування в закладах освіти незалежно від форм власності.

Окрім цього, законопроєкт передбачає, що заклади дошкільної освіти забезпечують обов'язкове вивчення англійської мови дітям старшого дошкільного віку. Водночас заклади дошкільної освіти забезпечують обов'язкове використання англійської мови в освітньому процесі для дітей раннього, молодшого дошкільного та середнього дошкільного віку.

Згідно із законопроєктом, заклад вищої освіти має право ухвалити рішення щодо викладання однієї, декількох або більшості дисциплін, виконання індивідуальних завдань та проведення контрольних заходів англійською мовою, що чітко зазначається в описі освітньої програми під час вступу до ВНЗ.

Законопроєкт також обумовлює, що англійська мова також може використовуватися у Збройних силах України, Національній гвардії як мова міжнародного спілкування.

Законопроєкт передбачає розроблення та затвердження державної цільової програми зі сприяння вивченню та застосуванню англійської мови в Україні, в якій, зокрема, мають бути враховані особливості забезпечення кіновидовищними закладами (відповідними суб'єктами кінематографії) демонстрування іноземних фільмів англійською мовою з дотриманням вимог, встановлених законом "Про забезпечення функціонування української мови як державної".

Законопроєкт також обумовлює, що забезпечення демонстрування іноземних фільмів англійською мовою на умовах відшкодування відповідних витрат здійснюється суб'єктами кінематографії на добровільних засадах, але з дотриманням мінімальних вимог.

Зокрема, кожна зала, в якій суб'єкт кінематографії демонструє фільми, має здійснити щонайменше вісім демонстрацій (публічних показів) фільмів англійською мовою протягом календарного місяця, причому щонайменше дві демонстрації має бути здійснено протягом тижня в будь-який час у вихідний день або в робочий день із початком показу після 18:00.

Теги: #верховная_рада

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