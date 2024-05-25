У ХАРКОВІ ЗНОВУ ВИБУХ, ПОПЕРЕДНЬО - ЦЕНТРАЛЬНІ РАЙОНИ - МЕР ТЕРЕХОВ
У ХАРКОВІ ЗНОВУ ВИБУХ, ПОПЕРЕДНЬО - ЦЕНТРАЛЬНІ РАЙОНИ - МЕР ТЕРЕХОВ
У ХАРКОВІ ЗНОВУ ВИБУХ, ПОПЕРЕДНЬО - ЦЕНТРАЛЬНІ РАЙОНИ - МЕР ТЕРЕХОВ
Сили оборони України повністю зупинили ворога на напрямку Стрілеча-Глибоке та вибивають його з позицій
Зеленський ввів санкції проти двох фізосіб і низки російських медійних компаній, а також компаній, що працюють у сфері ВПК і фінтеху
Сили оборони України повністю зупинили ворога на напрямку Стрілеча-Глибоке та вибивають його з позицій
Україна закликає західних партнерів посилити постачання зброї для ЗС України і зняти обмеження на її використання
Зеленський ввів санкції проти двох фізосіб і низки російських медійних компаній, а також компаній, що працюють у сфері ВПК і фінтеху
Генштаб ЗСУ: Обстановка на покровському напрямку залишається напруженою, додалися штурми поблизу Уманського і Водяного
Російський повітряний флот міг зазнати такого ж краху, як і Чорноморський, за наявності в України сучасних ППО та авіації - Зеленський
Кількість постраждалих у Харкові в гіпермаркеті зросла до 25, четверо зникли безвісти, ще 11 працівників ТЦ не виходять на зв'язок
У Вишгородському районі біля с. Нові Петрівці загоряння лісової підстилки на 15 га, у Києві можливе задимлення
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