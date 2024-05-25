Події

19:16 25.05.2024

У ХАРКОВІ ЗНОВУ ВИБУХ, ПОПЕРЕДНЬО - ЦЕНТРАЛЬНІ РАЙОНИ - МЕР ТЕРЕХОВ

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У ХАРКОВІ ЗНОВУ ВИБУХ, ПОПЕРЕДНЬО - ЦЕНТРАЛЬНІ РАЙОНИ - МЕР ТЕРЕХОВ

 

 

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