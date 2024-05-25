Події

17:23 25.05.2024

ЗЕЛЕНСЬКИЙ: СТАНОМ НА ЗАРАЗ ВІДОМО, ЩО В ГІПЕРМАРКЕТІ В ХАРКОВІ МОГЛИ ПЕРЕБУВАТИ ПОНАД 200 ЛЮДЕЙ

1 хв читати

ЗЕЛЕНСЬКИЙ: СТАНОМ НА ЗАРАЗ ВІДОМО, ЩО В ГІПЕРМАРКЕТІ В ХАРКОВІ МОГЛИ ПЕРЕБУВАТИ ПОНАД 200 ЛЮДЕЙ

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Зеленський про удар по гіпермаркету в Харкові: Якби в України було достатньо засобів ППО та бойової авіації, такі російські удари стали б просто неможливими

У Харкові один загиблий і щонайменше 4 постраждалих - ОВА

Окупанти вдарили по будгіпермаркету в Харкові, є жертви і постраждалі - мер

Окупанти завдали удару по спальному району Харкова, інформація щодо постраждалих уточнюється - мер

"Укренерго" продовжило застосування графіків обмеження е/е до кінця доби суботи

ОСТАННЄ

Зеленський про удар по гіпермаркету в Харкові: Якби в України було достатньо засобів ППО та бойової авіації, такі російські удари стали б просто неможливими

У Харкові один загиблий і щонайменше 4 постраждалих - ОВА

Окупанти вдарили по будгіпермаркету в Харкові, є жертви і постраждалі - мер

На Донеччині воїни-зенітники збили російський штурмовик Су-25

Окупанти завдали удару по спальному району Харкова, інформація щодо постраждалих уточнюється - мер

ДБР відкрило справу проти командування 125 бригади щодо неналежної організації оборони на кордоні в Харківській області

Глава СБУ: морські дрони, оснащені РСЗВ, можуть уражати і морські, і наземні цілі

На Покровському напрямку інтенсивність ворожих атак збільшилася більше ніж утричі - Генштаб ЗСУ

"Укренерго" продовжило застосування графіків обмеження е/е до кінця доби суботи

Зеленський: Таким країнам, як Китай, потрібно захищати Україну, тому що Пекін говорить про повагу до територіальної цілісності

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА