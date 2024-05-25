ЗЕЛЕНСЬКИЙ: СТАНОМ НА ЗАРАЗ ВІДОМО, ЩО В ГІПЕРМАРКЕТІ В ХАРКОВІ МОГЛИ ПЕРЕБУВАТИ ПОНАД 200 ЛЮДЕЙ
ЗЕЛЕНСЬКИЙ: СТАНОМ НА ЗАРАЗ ВІДОМО, ЩО В ГІПЕРМАРКЕТІ В ХАРКОВІ МОГЛИ ПЕРЕБУВАТИ ПОНАД 200 ЛЮДЕЙ
ЗЕЛЕНСЬКИЙ: СТАНОМ НА ЗАРАЗ ВІДОМО, ЩО В ГІПЕРМАРКЕТІ В ХАРКОВІ МОГЛИ ПЕРЕБУВАТИ ПОНАД 200 ЛЮДЕЙ
Зеленський про удар по гіпермаркету в Харкові: Якби в України було достатньо засобів ППО та бойової авіації, такі російські удари стали б просто неможливими
Зеленський про удар по гіпермаркету в Харкові: Якби в України було достатньо засобів ППО та бойової авіації, такі російські удари стали б просто неможливими
ДБР відкрило справу проти командування 125 бригади щодо неналежної організації оборони на кордоні в Харківській області
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