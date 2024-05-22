У ХАРКОВІ, ДНІПРІ ТА ХЕРСОНІ ЧУТИ ВИБУХИ - ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛИ
У ХАРКОВІ, ДНІПРІ ТА ХЕРСОНІ ЧУТИ ВИБУХИ - ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛИ
У ХАРКОВІ, ДНІПРІ ТА ХЕРСОНІ ЧУТИ ВИБУХИ - ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛИ
Генштаб ЗСУ: На середину дня найактивніші бойові дії тривають на куп'янському та покровському напрямках, найгарячіше - в районі Новоолександрівки
Генштаб ЗСУ: На середину дня найактивніші бойові дії тривають на куп'янському та покровському напрямках, найгарячіше - в районі Новоолександрівки
За знищений ворожий корабель і літак даватимуть п’ять днів відпустки, за вертоліт - чотири, за танк - три дні
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