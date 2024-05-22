Події

13:52 22.05.2024

У ХАРКОВІ, ДНІПРІ ТА ХЕРСОНІ ЧУТИ ВИБУХИ - ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛИ

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У ХАРКОВІ, ДНІПРІ ТА ХЕРСОНІ ЧУТИ ВИБУХИ - ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛИ

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