Єрмак закликав китайських діячів культури поширювати ідею Саміту миру

Керівник Офісу президента України Андрій Єрмак узяв участь у відеоконференції з китайськими діячами культури та науки в рамках міжнародного проєкту України та Китаю "Я з тобою" на підтримку миру, повідомляється на сайті глави Української держави у вівторок.

"Президент Зеленський запропонував Формулу миру. І оскільки Росія не має доброї волі припинити війну, то міжнародна спільнота має змусити її. Просимо вас, шановні китайські друзі, поширювати ідею проведення саміту, інформацію про нього, поширювати ідею необхідності підтримки України та Української формули миру", - зазначив Єрмак.

Глава Офісу президента наголосив, що Українська формула миру базується на Статуті ООН, і тому важливою є участь максимальної кількості лідерів держав, які поважають міжнародне право, зокрема країн Глобального Півдня та Китаю.

"Дуже сподіваюся, що Україна зможе здобути мир і діти двох народів зможуть навчатися під мирним небом. Сподіваюся, що війна якнайшвидше закінчиться, і наш проєкт зможе продовжитись і бути успішним", - сказав президент Чжецзянської компанії з розвитку культури й туризму "Юнчан Леді" Чжао Юнцян.

Представник китайських студентів і аспірантів національної музичної академії України ім. Чайковського Сунь Цин наголосив на важливості реалізації пунктів Української формули миру.