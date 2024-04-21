Блінкен вирушить із візитом до Китаю, щоб висловити занепокоєння з приводу підтримки Росії з боку КНР - ЗМІ

Наступного тижня Держсекретар США Ентоні Блінкен вирушить із візитом до Китаю, в той час як США висловлюють серйозне занепокоєння з приводу підтримки Китаєм Росії, повідомляє CNN.

Як пише CNN, Блінкен зустрінеться з високопоставленими китайськими чиновниками в Шанхаї та Пекіні під час свого візиту 24-26 квітня. Зазначається, що у держсекретаря є "три основні цілі поїздки до Китаю".

"По-перше, досягнення прогресу з ключових питань; по-друге, чітко і безпосередньо висловити занепокоєння щодо двосторонніх регіональних і глобальних проблем; і по-третє, відповідальне управління конкуренцією", - йдеться в публікації.

Держсекретар, за даними CNN, планує ще раз висловити глибоке занепокоєння з приводу підтримки КНР російської оборонно-промислової бази, а також порушень прав людини і несправедливої економічної та торговельної практики.

Очікується, що Блінкен також обговорить ситуацію на Близькому Сході та проблеми в Індо-Тихоокеанському регіоні, включно з провокаціями КНР у Південно-Китайському морі.