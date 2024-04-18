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11:58 18.04.2024

Обвинувачений у спробі дати хабар чиновникам "Укргазвидобування" визнав провину, просить перерахувати гроші ЗСУ

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Обвинувачений у справі про спробу надання хабара посадовим особам АТ "Укргазвидобування" житель Волинської області визнав провину і просить перерахувати зазначену у справі суму хабара в 300 тис. грн на потреби Збройних сил України, повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури в четвер.

"За процесуального керівництва Київської міської прокуратури скеровано до суду обвинувальний акт з угодою про визнання винуватості між підозрюваним та прокурором у кримінальному провадженні за обвинуваченням волинянина у наданні службовій особі неправомірної вигоди (ч. 1 ст. 369 КК України)", - йдеться в повідомленні міськпрокуратури в телеграмі.

Досудове розслідування встановило, що "Укргазвидобування" оголосило публічну закупівлю запчастин для газових установок. Однак під час приймання запчастин у компанії-переможця тендеру було виявлено невідповідність поставленого товару технічним характеристикам, через що компанія їх не прийняла. Надалі обвинувачений, не будучи працівником компанії-переможця тендеру, але особою, наближеною до її керівництва, пропонував 800 тис. грн хабара одному з керівників філії "Укргазвидобування" за те, щоб той прийняв товар.

"Після передачі частини суми у розмірі 300 тис. грн йому повідомили про підозру у наданні неправомірної вигоди службовій особі", - зазначається в повідомленні.

"Обвинувачений свою вину визнав та уклав угоду про визнання винуватості з прокурором. Запчастини, що не відповідають технічним характеристикам не були прийняті АТ "Укргазвидобування". Вказані 300 тис. гривень чоловік просить перерахувати на потреби ЗСУ", - інформують у прокуратурі.

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