Впливовий бізнесмен і заступник гендиректора "Харківських теплових мереж" входили до групи, яка привласнила 160 млн грн на відновлення критичної інфраструктури

НАБУ і САП викрили організовану групу, яка заволоділа державними коштами й коштами міжнародних партнерів України, що були призначені для відновлення критичної інфраструктури Харкова.

"Організатор групи, один з впливових бізнесменів, у змові з першим заступником гендиректора КП "Харківські теплові мережі" домігся укладення з підконтрольними йому компаніями прямих договорів на постачання трубної продукції, вікон і технічної солі. При цьому саме воєнний стан учасники оборудки використовували як привід не проводити відкритих торгів", - повідомляє НАБУ.

За даними слідства, "переможець" через низку фірм-прокладок закупив продукцію у виробника, яку перепродав КП за ціною, завищеною більше ніж удвічі. При цьому "Харківські теплові мережі" мали з цим виробником прямі господарські відносини.

Унаслідок реалізації описаної схеми завдано збитків на суму 159,5 млн грн (з них 22 млн грн надав Світовий банк на відновлення). Учасники групи заволоділи цими грошима й розпорядилися ними на власний розсуд.

Про підозру за ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем), ч. 2 ст. 28, ч. 4 ст. 358 (використання завідомо підробленого документа) КК України оголошено лідеру організованої групи, першому заступнику генерального директора та одному з директорів КП "Харківські теплові мережі"; а також ще чотирьом учасникам групи.

"Вживають заходів щодо встановлення інших епізодів злочинної діяльності організованої групи та інших осіб, які сприяли вчиненню злочину", - зазначають у НАБУ.