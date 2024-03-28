Події

16:48 28.03.2024

Під обстріл росіян потрапило таксі в Херсоні: водій загинув, двоє пасажирів поранені

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Під обстріл росіян потрапило таксі в Херсоні: водій загинув, двоє пасажирів поранені

Російські окупанти обстріляли таксі в Херсоні - водій загинув на місці, двоє пасажирів дістали поранень, повідомив голова обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

"У Херсоні російські окупанти обстріляли таксі. На жаль, від отриманих поранень на місці загинув водій автомобіля", - написав він у телеграм-каналі в четвер.

Як повідомив Прокудін, "двоє пасажирів, 36-річний чоловік і 39-річна жінка, поранені. Їх доправили до лікарні, де постраждалим надають медичну допомогу".

Теги: #херсон #обстріл

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