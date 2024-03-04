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15:57 04.03.2024

Шмыгаль расценивает проведение "выборов" на оккупированных территориях Украины как информационно-психологическую операцию РФ

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Шмыгаль расценивает проведение "выборов" на оккупированных территориях Украины как информационно-психологическую операцию РФ

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль считает незаконно организованные РФ выборы на временно оккупированных территориях Украины информационно-психологической операцией страны-агрессора.

"Относительно псевдовыборов на временно оккупированных территориях Украины - считаем эту акцию информационно-психологической операцией. С выборами, как раньше, так и в этом году, эта операция ничего общего не имеет", - сказал Шмыгаль на пресс-конференции в Киеве в понедельник.

Премьер подчеркнул, что там не будет ни наблюдателей, ни возможности у людей свободно высказать свою позицию.

"Я уверен, что мир не будет признавать результатов ни самого факта проведения таких псевдовыборов. Мы призываем все партнеров критиковать и возражать против таких информационных спецопераций на временно-оккупированных территориях Украины", - сказал Шмыгаль.

Теги: #оккупация #шмыгаль

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