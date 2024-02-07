Боррель після зустрічі із Зеленським: Мобілізація додаткової військової техніки ЄС для України - мій головний пріоритет

Високий представник Європейського Союзу з питань зовнішньої політики та політики безпеки Жозеп Боррель провів зустріч із президентом України Володимиром Зеленським.

"Для мене велика честь бути знову прийнятим президентом України Володимиром Зеленським. Він попросив додаткові боєприпаси, безпілотники та системи ППО. Мобілізація додаткової військової техніки ЄС для України є моїм головним пріоритетом. Ми маємо зробити більше і зробити це швидше", - написав Боррель у соцмережі Х.