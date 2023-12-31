Події

10:38 31.12.2023

У Середземному морі чергують три кораблі РФ, два з яких - носії "Калібрів", у Чорному - п'ять і один в Азовському - ВМС

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У Середземному морі чергують три кораблі РФ, два з яких - носії "Калібрів", у Чорному - п'ять і один в Азовському - ВМС

П'ять бойових кораблів російських окупаційних військ чергують у Чорному морі, три - в Середземному, серед яких два носії "Калібрів", а також один - в Азовському, повідомляють у фейсбуці Військово-морські сили Збройних сил України в неділю вранці.

"Станом на 07:00 31.12 у Чорному морі 5 ворожих кораблів, в Азовському морі 1 ворожий корабель, у Середземному морі 3 ворожі кораблі, серед яких 2 носії крилатих ракет "Калібр", загальний залп до 16 ракет", - ідеться в повідомленні.

За добу, в інтересах Росії, прохід Керченською протокою здійснили до Азовського моря - 14 суден, із них 4 рухалися з протоки Босфор, до Чорного моря - 18 суден, із них 6 продовжили рух у напрямку протоки Босфор.

 

Теги: #вмс_всу

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