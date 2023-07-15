15 липня: Яке сьогодні свято

ДЕНЬ 507 РОСІЙСЬКА АГРЕСІЯ - DAY 507 RUSSIAN AGRESSION

15 липня відзначають Всесвітній день навичок молоді, День благодійності в соцмережах.

В Україні - День українських миротворців.

У Туреччині - День демократії та національної єдності, у Великій Британії - День святого Світуна, в Італії - Феста дель Реденторе у Венеції.

Православна церква - День святого Фотія, покладання ризи пресвятої Богородиці у Влахернах.

Католицька церква вшановує пам'ять Святого Бонавентура і Святого Володимира.

День українських миротворців

15 липня Україна відзначає День миротворців - офіційне свято учасників миротворчих організацій.

Миротворці надають неоціненну допомогу нашій країні під час війни з Росією. Цю дату Верховна Рада заснувала 2013 року на офіційному рівні.

Мета святкування - визнання "мужності і звитяги, зразкового виконання службових обов'язків, вірності присязі учасників миротворчих операцій ООН, ОБСЄ та НАТО і забезпечення збереження пам'яті героїв-миротворців, які загинули під час виконання обов'язків у складі миротворчого контингенту та миротворчого персоналу".

Українські миротворці входять до міжнародних місій з підтримання миру та безпеки з 1992 року. Протягом цього часу близько 45 тисяч військовослужбовців Збройних сил України взяли участь у більш ніж 27 міжнародних операціях з підтримання миру та безпеки в різних регіонах планети, 55 з яких загинули.

Ще цього дня:

1920 - На базі Київського університету Св. Володимира та Вищих жіночих курсів створено Київський вищий інститут народної освіти;

1944 - Гринвіцьку обсерваторію зруйновано під час бомбардування під час Другої світової війни.

1948 - У Лондоні засновано товариство Анонімних Алкоголіків, що існує в США з 1935 року;

1988 - У США вийшов фільм "Міцний горішок" із Брюсом Віллісом у головній ролі;

2002 - Македонський парламент затвердив нову інструкцію, відповідно до якої албанська мова запроваджується як друга офіційна;

2006 - Засновано сервіс мікроблоггінгу Твіттер;

2016 - У Туреччині здійснено спробу військового перевороту.

Церковне свято

Сьогодні день пам'яті святого Фотія. Фотій був видатним церковним і політичним діячем Візантії, патріархом, а також викладачем у Константинопольському університеті. Боровся проти залишків іконоборства і сприяв поширенню впливу візантійської церкви на слов'янські землі. Склав тлумачний словник грецької мови, писав богословські трактати.

Іменини: Арсеній.