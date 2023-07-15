Події

07:06 15.07.2023

15 липня: Яке сьогодні свято

2 хв читати
15 липня: Яке сьогодні свято

ДЕНЬ 507 РОСІЙСЬКА АГРЕСІЯ - DAY 507 RUSSIAN AGRESSION

15 липня відзначають Всесвітній день навичок молоді, День благодійності в соцмережах.

В Україні - День українських миротворців.

У Туреччині - День демократії та національної єдності, у Великій Британії - День святого Світуна, в Італії - Феста дель Реденторе у Венеції.

Православна церква - День святого Фотія, покладання ризи пресвятої Богородиці у Влахернах.

Католицька церква вшановує пам'ять Святого Бонавентура і Святого Володимира.

День українських миротворців

15 липня Україна відзначає День миротворців - офіційне свято учасників миротворчих організацій.

Миротворці надають неоціненну допомогу нашій країні під час війни з Росією. Цю дату Верховна Рада заснувала 2013 року на офіційному рівні.

Мета святкування - визнання "мужності і звитяги, зразкового виконання службових обов'язків, вірності присязі учасників миротворчих операцій ООН, ОБСЄ та НАТО і забезпечення збереження пам'яті героїв-миротворців, які загинули під час виконання обов'язків у складі миротворчого контингенту та миротворчого персоналу".

Українські миротворці входять до міжнародних місій з підтримання миру та безпеки з 1992 року. Протягом цього часу близько 45 тисяч військовослужбовців Збройних сил України взяли участь у більш ніж 27 міжнародних операціях з підтримання миру та безпеки в різних регіонах планети, 55 з яких загинули.

Ще цього дня:

1920 - На базі Київського університету Св. Володимира та Вищих жіночих курсів створено Київський вищий інститут народної освіти;

1944 - Гринвіцьку обсерваторію зруйновано під час бомбардування під час Другої світової війни.

1948 - У Лондоні засновано товариство Анонімних Алкоголіків, що існує в США з 1935 року;

1988 - У США вийшов фільм "Міцний горішок" із Брюсом Віллісом у головній ролі;

2002 - Македонський парламент затвердив нову інструкцію, відповідно до якої албанська мова запроваджується як друга офіційна;

2006 - Засновано сервіс мікроблоггінгу Твіттер;

2016 - У Туреччині здійснено спробу військового перевороту.

Церковне свято

Сьогодні день пам'яті святого Фотія. Фотій був видатним церковним і політичним діячем Візантії, патріархом, а також викладачем у Константинопольському університеті. Боровся проти залишків іконоборства і сприяв поширенню впливу візантійської церкви на слов'янські землі. Склав тлумачний словник грецької мови, писав богословські трактати.

Іменини: Арсеній.

Теги: #15липня

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

06:47 15.07.2022
15 липня: Цей день в Україні та в світі

15 липня: Цей день в Україні та в світі

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

ЗС України за добу знищили 590 окупантів

Суд заарештував генсека УАФ Запісоцького на 60 діб

Намісника Києво-Печерської Лаври Павла взяли під варту з альтернативою застави більш ніж у 33 млн грн

Український потенціал має бути інвестований у розвиток

До військової освіти треба залучити тих, хто захищає державу, - Зеленський

ОСТАННЄ

SpaceX знову перенесла запуск своєї ракети з новою партією інтернет-супутників Starlink

Унаслідок обстрілів РФ Запорізької області пошкоджено інфраструктурний об'єкт, поранено чоловіка

ЗС України просунулися на понад 1,7 км на мелітопольському напрямку

Уночі силами ППО над Миколаївщиною збито три ударні БПЛА

Окупанти 70 разів обстріляли Херсонщину, випустивши 361 снаряд

ЗС України за добу знищили 590 окупантів

На таврійському напрямку втрати ворога вбитими і пораненими склали понад роту

Латвія передасть Україні ще 11 автомобілів, вилучених у нетверезих водіїв

SpaceX у суботу здійснить другу спробу запуску нової партії інтернет-супутників Starlink

Забужко і Сенцов стали кавалерами ордена Почесного легіону

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА